Γεωργιάδης στην ημερίδα του ygeiamou: Ο εμβολιασμός αύξησε το προσδόκιμο ζωής, η θεωρία της «ξαφνικίτιδας» καταρρίπτεται από τα στοιχεία
Γεωργιάδης στην ημερίδα του ygeiamou: Ο εμβολιασμός αύξησε το προσδόκιμο ζωής, η θεωρία της «ξαφνικίτιδας» καταρρίπτεται από τα στοιχεία
Για τις θεωρίες συνωμοσίας αλλά και τη σημασία του εμβολιασμού μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας στην 4η Ημερίδα του ygeiamou για τον Εμβολιασμό
Για τις θεωρίες συνωμοσίας αλλά και τη σημασία του εμβολιασμού μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην 4η Ημερίδα του ygeiamou για τον Εμβολιασμό.
Ο κ. Γεωργιάδης σε συζήτηση με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική εμβολιασμών, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια και ότι θα ακολουθήσει περαιτέρω ενίσχυση.
Όπως είπε, η εποχή της πανδημίας άφησε βαθύ διχασμό μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, προκαλώντας καχυποψία σε μια ιατρική πρακτική που ιστορικά αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η εφεύρεση των εμβολίων «άλλαξε την ανθρωπότητα» και υπενθύμισε ότι σε προηγούμενες εποχές η παιδική θνησιμότητα ήταν τόσο υψηλή, ώστε – όπως σημείωσε – «οι Πέρσες μεγιστάνες δεν έβλεπαν τα παιδιά τους μέχρι τα 5α τους γενέθλια». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη σπάνιων παρενεργειών δεν μπορεί να οδηγεί στην αμφισβήτηση του συνολικού οφέλους: «Δεν μπορεί μία στατιστική πιθανότητα να αλλάζει το μείζον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας στις θεωρίες που συνδέουν τον εμβολιασμό με αύξηση «ξαφνικών θανάτων», ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα επίσημα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. «Αν ήταν αληθείς οι θεωρίες για τα εμβόλια, τότε στατιστικά θα έπρεπε να έχουμε τεράστια αύξηση των ξαφνικών θανάτων. Το 80% του πληθυσμού έχει κάνει το εμβόλιο. Η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι μετά τον COVID το προσδόκιμο ζωής άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Τέλος η θεωρία της ξαφνικίτιδας, δεν υπάρχει, δεν ισχύει», σημείωσε. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια δεν έχει μόνο κοινωνικές συνέπειες, αλλά «οδηγεί ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους».
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι εάν οι φήμες περί σοβαρών επιπλοκών αφορούσαν πραγματικά το σύνολο του πληθυσμού που εμβολιάστηκε, τότε η χώρα θα είχε καταγράψει εκθετική αύξηση καρδιαγγειακών περιστατικών, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται σε καμία στατιστική καταγραφή. Τόνισε επίσης ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πεδίο της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής υγείας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέψει προηγμένη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων στον τομέα των νοσηλειών και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. «Η δική μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια στον κόσμο τα οφέλη του εμβολιασμού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ήδη τα ποσοστά εμβολιασμού πλησιάζουν τα προ πανδημίας επίπεδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια - Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη
Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη στην Καλλιθέα για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου του - Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του
Ο κ. Γεωργιάδης σε συζήτηση με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική εμβολιασμών, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια και ότι θα ακολουθήσει περαιτέρω ενίσχυση.
Όπως είπε, η εποχή της πανδημίας άφησε βαθύ διχασμό μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, προκαλώντας καχυποψία σε μια ιατρική πρακτική που ιστορικά αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η εφεύρεση των εμβολίων «άλλαξε την ανθρωπότητα» και υπενθύμισε ότι σε προηγούμενες εποχές η παιδική θνησιμότητα ήταν τόσο υψηλή, ώστε – όπως σημείωσε – «οι Πέρσες μεγιστάνες δεν έβλεπαν τα παιδιά τους μέχρι τα 5α τους γενέθλια». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη σπάνιων παρενεργειών δεν μπορεί να οδηγεί στην αμφισβήτηση του συνολικού οφέλους: «Δεν μπορεί μία στατιστική πιθανότητα να αλλάζει το μείζον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας στις θεωρίες που συνδέουν τον εμβολιασμό με αύξηση «ξαφνικών θανάτων», ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα επίσημα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. «Αν ήταν αληθείς οι θεωρίες για τα εμβόλια, τότε στατιστικά θα έπρεπε να έχουμε τεράστια αύξηση των ξαφνικών θανάτων. Το 80% του πληθυσμού έχει κάνει το εμβόλιο. Η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι μετά τον COVID το προσδόκιμο ζωής άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Τέλος η θεωρία της ξαφνικίτιδας, δεν υπάρχει, δεν ισχύει», σημείωσε. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια δεν έχει μόνο κοινωνικές συνέπειες, αλλά «οδηγεί ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους».
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι εάν οι φήμες περί σοβαρών επιπλοκών αφορούσαν πραγματικά το σύνολο του πληθυσμού που εμβολιάστηκε, τότε η χώρα θα είχε καταγράψει εκθετική αύξηση καρδιαγγειακών περιστατικών, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται σε καμία στατιστική καταγραφή. Τόνισε επίσης ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πεδίο της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής υγείας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέψει προηγμένη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων στον τομέα των νοσηλειών και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. «Η δική μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια στον κόσμο τα οφέλη του εμβολιασμού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ήδη τα ποσοστά εμβολιασμού πλησιάζουν τα προ πανδημίας επίπεδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια - Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη
Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη στην Καλλιθέα για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου του - Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα