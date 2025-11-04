Ο διάλογος Γκιλφόιλ και Τασούλα στο Προεδρικό: Έχω ξανάρθει στην Ελλάδα - Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποκάλυψε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι στο παρελθόν έχει επισκεφθεί εκ νέου τη χώρα μας – Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα νησιά και ο καθηγητής Σπυριδάκης