Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών αμέσως μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η κυρία Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
Αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η κυρία Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
Αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα