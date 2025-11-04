Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Γιώργος Γεραπετρίτης

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών αμέσως μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ
Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κυρία Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ δέχθηκε στο υπουργείο ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης



Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες

Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους

Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης