Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών αμέσως μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας