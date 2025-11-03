Παπασταύρου: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων – Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις

Κλείσιμο



Έργα ύδρευσης και διαχείριση νερού

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής ατζέντας τοποθετείται η Ελλάδα, ενόψει του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, όπου θα συμμετάσχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ καιαπό την Ε.Ε., σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΌπως είπε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στο ΕΡΤnews, η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων αποτελεί «μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση» και δείχνει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. «Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και σχέδιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο υπουργός.Ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν συζητήσεις για νέες επενδύσεις σε αγωγούς και σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν νέες συμφωνίες στις 7 Νοεμβρίου. «Είμαστε πολύ κοντά να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά, με αμερικανική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα», σημείωσε.Αναφερόμενος στις υποδομές, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ εξετάζεται η δημιουργία και τρίτου σταθμού LNG. Τόνισε πως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η πολιτική σταθερότητα και η φιλική στάση προς τις επενδύσεις την καθιστούν «ιδανικό δίαυλο για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη».Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες για γεωτρήσεις: «Δεν μπορώ να πω αν θα χρειαστούν 4, 5 ή 6 χρόνια, αλλά είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο».Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε και στα ενεργειακά καλώδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο και την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τα έργα «οραματικά αλλά απολύτως αναγκαία». «Η ενέργεια που θα έρθει από την Αίγυπτο είναι αιολική και θα συμβάλει στην παροχή άφθονης και φθηνής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε.Για τη διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, εξήγησε ότι μετά από δύο χρόνια στασιμότητας υπάρχει πλέον πρόοδος, καθώς «οι άδειες μεταβιβάστηκαν και οι δύο πλευρές δείχνουν πρόθεση επίλυσης των εκκρεμοτήτων».Αναφορικά με τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ο υπουργός είπε ότι:1 δισ. ευρώ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,250 εκατ. ευρώ από την ΕΤΑΑ,