Ο Μητσοτάκης στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών - «Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή»

«Ελληνική και αιγυπτιακή πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών» είπε ο πρωθυπουργός