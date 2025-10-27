Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: Καλά κάναμε και δεν πήγαμε
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη»
Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη».
Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Οταν η σαπιλα και η μποχα απο τα σκανδαλα και το φαγοποτι δημοσιου χρηματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ εχει δηλητηριασει και τον αερα που αναπνεουμε !!
Οταν δεξιοι σιχτιριζουν τον Μητσοτακη ,τον Αδωνη ,το Βοριδη κλπκλπ!!
ΤΟΤΕ το μοναδικο καταφυγιο της κυβερνησης της ΝΔ ,της και καλα «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιας»,ειναι η επιστροφη στον εμφυλιοπολεμικο ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λογο του τυπου : «οι κομμουνιστες δεν ειναι Ελληνες»!!!!!!!
Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….
Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!!
Καλα καναμε και δεν πηγαμε !
Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!
Υγ στη φωτο θυμιζω την τελευταια φορα που ασχοληθηκα -μετα απο αισχρη προκληση-με τον εκλιπόντα!»
Δείτε την ανάρτησή του
