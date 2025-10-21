Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη
«Κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός
Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις 25 Μαρτίου 1943, όταν έφιπποι Ιταλοί καραμπινιέροι καταδίωξαν διαδηλωτές στην πλατεία Συντάγματος, κατά τον παράνομο εορτασμό της εθνικής επετείου, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το Μbνημείο «είναι μία πρόκληση στη συλλογική μνήμη».
«Κανείς, δεν μπορεί να αποστειρώσει τον Άγνωστο Στρατιώτη και το Σύνταγμα. Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων», τονίζει ο κ. Τσίπρας προσθέτοντας ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών».
Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι με την τροπολογία του «δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος».
«Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος - ο ελληνικός λαός», καταλήγει στην ανάρτησή του.
Μπροστά στη Βουλή, στο μέτωπο της Πλατείας Συντάγματος, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας.
Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη.
Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται.
Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
Είναι όμως και μια κραυγή, που με τη δύναμη των αισθημάτων του λαού μας και τη συγκίνηση της θυσίας, διατρέχει το χρόνο μέχρι σήμερα.
Εκεί, έδωσε όνομα ο λαός της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, με την επανάστασή του, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843.
Εκεί, στις 25 Μαρτίου του 1943, χιλιάδες Έλληνες, που διαδήλωναν την αντίστασή τους στη ναζιστική κατοχή, χτυπήθηκαν βάναυσα και «στο ψαχνό» από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.
Εκεί, παίρνουν το πιο βαθύ τους νόημα όλοι οι αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
Εκεί είναι το μεγάλο θέατρο του έθνους, με πρωταγωνιστή το λαό.
Κανείς, δεν μπορεί να αποστειρώσει τον Άγνωστο Στρατιώτη και το Σύνταγμα.
Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία.
Και κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών.
Κανείς.
Με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη.
Που με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος.
Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος - ο ελληνικός λαός.
