Ένσταση αντισυνταγματικότητας: Το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί για... τα χωροταξικά όρια Αγνώστου Στρατιώτη και πλατείας Συντάγματος
Oι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παραδέχονται ότι το κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί μνημείο «σεβασμού και ιδιαίτερης προστασίας», αλλά προσθέτουν ότι ο χώρος ακριβώς μπροστά από το μνημείο και έως την λεωφόρο Αμαλίας αποτελεί «πάνω μέρος» της πλατείας Συντάγματος
Κείμενο αλά ΠΑΣΟΚ που επιχειρεί να εμφανίσει το ζήτημα της συνταγματικότητας της κυβερνητικής τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ως … χωροταξική διαφωνία ορισμένων τετραγωνικών μέτρων κατέθεσαν οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη στην Βουλή προκειμένου να εκφράσουν την διαφωνία τους για την ρύθμιση.
Με ένα σκεπτικό που παραπέμπει σε «ναι μεν αλλά» οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παραδέχονται ότι το κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί μνημείο «σεβασμού και ιδιαίτερης προστασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του» προσθέτουν όμως ότι ο χώρος ακριβώς μπροστά από το μνημείο και έως την λεωφόρο Αμαλίας αποτελεί «πάνω μέρος» της πλατείας Συντάγματος και οποιαδήποτε απαγόρευση δημόσιας συνάθροισης είναι αντισυνταγματική.
«Ο χώρος της πλατείας της Συντάγματος είναι διαφορετικός και δεν πρέπει να συγχέεται με το χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο οποίος και ασφαλώς πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και ιδιαίτερης προστασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του και της κατά προορισμό χρήσης του ως Μνημείου» αναφέρεται χαρακτηριστικά για να προστεθεί «Ο αποκλεισμός της συνάθροισης σε μέρος της πλατείας Συντάγματος, που αποτελεί ένα κατεξοχήν διαχρονικά μέρος δημόσιας συνάθροισης και ειρηνικής διαδήλωσης των Ελλήνων πολιτών, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 11 του Συντάγματος. Η απαγόρευση της συνάθροισης στο χώρο της πλατείας Συντάγματος αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια της παραβίασης της αναγκαιότητας από τις προτεινόμενες διατάξεις».
Οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν μάλιστα ότι η προστασία θα μπορούσε να διασφαλιστεί με τον αποκλεισμό των «αναγκαίων τετραγωνικών μέτρων» πέριξ του Μνημείου όχι όμως όλου του χώρου που προβλέπει η τροπολογία.
«Η προστασία ενός μνημειακού χώρου, όπως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπορεί να συντελεστεί με απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας ή αλλοίωση χώρου του μνημείου, ενώ η απαγόρευση πραγματοποίησης οιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης θα μπορούσε να προβλεφθεί και στα αναγκαία τετραγωνικά μέτρα πέριξ του μνημείου. Ωστόσο, ως αναγκαίο μέτρο δεν μπορεί να νοηθεί με οιονδήποτε τρόπο το σύνολο του πάνω μέρους της πλατείας Συντάγματος. Οι προτεινόμενες διατάξεις όλως αντισυνταγματικά συγχέουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με μέρος της πλατείας Συντάγματος προβαίνοντας σε εξομοίωση του χώρου ενός μνημείου και του χώρου μίας πλατείας κατά παράβαση του άρθρου 11 του Συντάγματος και της αρχής της αναλογικότητας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Πάντως, σύμφωνα με τους χάρτες του Κτηματολογίου, η συνολική επιφάνεια που εκτείνεται μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έως και την λεωφόρο Αμαλίας δεν αποτελεί «το πάνω μέρος» της πλατείας Συντάγματος όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά συνέχεια της Βουλής των Ελλήνων.
