Χατζηδάκης: Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι - Το καρφί για Κωνσταντοπούλου μετά από ερώτηση για τον Τσίπρα
Χατζηδάκης: Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι - Το καρφί για Κωνσταντοπούλου μετά από ερώτηση για τον Τσίπρα
Μας νοιάζει να γίνουν οι πληρωμές στους αγρότες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Για «βαθύτατη υποκρισία» κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη τονίζοντας ότι «δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι».
«Βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ευαισθησία για τα Τέμπη, και σωστά, και όχι την ίδια για τους νεκρούς στο Μάτι και τη Μάνδρα. Πρόκειται για βαθύτατη υποκρισία που δείχνει ότι επιχειρούν να εργαλειοποήσουν την τραγωδία των Τεμπών χωρίς να δείχνουν κανένα σεβασμό σε ένα μνημείο που μας ενώνει όλους» είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ.
Με αφορμή την ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε «κατάπληκτος» καθώς, όπως είπε, «δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, είναι όλη η Αθήνα και όλη η πλατεία Συντάγματος ενώ εμείς μιλάμε μόνο για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εμεί θέλουμε θέλουμε να δώσουμε σεβασμό σε κάτι που μας ενώνει». Ο ίδιος απάντησε και στο «γιατί τώρα» λέγοντας «ολοκληρώθηκε η απεργία πείνας και πλησιάζει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και το μνημείο πρέπει να έχει τον ρόλο που του έχει αποδοθεί»
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες εξηγώντας ότι «από τη μια υπάρχει η πίεση των αγροτών για την καταβολή και από την άλλη η πίεση των Βρυξελλών με δύο επιστολές που λένε αν καταβάλετε χωρίς τη δική μας συμφωνία θα προχωρήσουμε σε αναστολή των πληρωμών».
Αφού υπενθύμισε ότι «ήδη ξεκινήσαμε να πληρώνουμε» στη συνέχεια σημείωσε ότι «έχουν δοθεί ήδη 150 εκατ. από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν γίνει άλλες τρεις πληρωμές. Μας νοιάζει να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».
Η συνέντευξη έκλεισε με ένα «καρφί» με αποδέκτη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την αποχώρησή της σε ζωντανή εκπομπή του ΣΚΑΪ, με τον Κωστή Χατζηδάκη όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά «μην με ρωτάτε για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα φύγω! Διότι, εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, πρέπει να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος, αποχωρεί ο συνομιλητής»
«Βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ευαισθησία για τα Τέμπη, και σωστά, και όχι την ίδια για τους νεκρούς στο Μάτι και τη Μάνδρα. Πρόκειται για βαθύτατη υποκρισία που δείχνει ότι επιχειρούν να εργαλειοποήσουν την τραγωδία των Τεμπών χωρίς να δείχνουν κανένα σεβασμό σε ένα μνημείο που μας ενώνει όλους» είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ.
Με αφορμή την ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε «κατάπληκτος» καθώς, όπως είπε, «δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, είναι όλη η Αθήνα και όλη η πλατεία Συντάγματος ενώ εμείς μιλάμε μόνο για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εμεί θέλουμε θέλουμε να δώσουμε σεβασμό σε κάτι που μας ενώνει». Ο ίδιος απάντησε και στο «γιατί τώρα» λέγοντας «ολοκληρώθηκε η απεργία πείνας και πλησιάζει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και το μνημείο πρέπει να έχει τον ρόλο που του έχει αποδοθεί»
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες εξηγώντας ότι «από τη μια υπάρχει η πίεση των αγροτών για την καταβολή και από την άλλη η πίεση των Βρυξελλών με δύο επιστολές που λένε αν καταβάλετε χωρίς τη δική μας συμφωνία θα προχωρήσουμε σε αναστολή των πληρωμών».
Αφού υπενθύμισε ότι «ήδη ξεκινήσαμε να πληρώνουμε» στη συνέχεια σημείωσε ότι «έχουν δοθεί ήδη 150 εκατ. από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν γίνει άλλες τρεις πληρωμές. Μας νοιάζει να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».
Η συνέντευξη έκλεισε με ένα «καρφί» με αποδέκτη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την αποχώρησή της σε ζωντανή εκπομπή του ΣΚΑΪ, με τον Κωστή Χατζηδάκη όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά «μην με ρωτάτε για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα φύγω! Διότι, εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, πρέπει να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος, αποχωρεί ο συνομιλητής»
Ειδήσεις σήμερα:
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Το βίντεο που σόκαρε για τη δολοφονία 12χρονης στη Γαλλία: Αλγερινή τη μαχαίρωσε 38 φορές, την έπνιξε, και πήγε σε καφέ με τη σορό της σε βαλίτσα
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Το βίντεο που σόκαρε για τη δολοφονία 12χρονης στη Γαλλία: Αλγερινή τη μαχαίρωσε 38 φορές, την έπνιξε, και πήγε σε καφέ με τη σορό της σε βαλίτσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα