Αντιπαράθεση Μαρινάκη με Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος» - «Ο αγώνας συνεχίζεται»

Σε δημόσια αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του κ. Μαρινάκη σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, με τις οποίες επέκρινε τη στάση του δημάρχου ως προς την τροπολογία που προβλέπει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάδειξη του Μνημείου, συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας μέσω σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία και όχι από τον Δήμο Αθηναίων. Ο κ. Δούκας απάντησε λίγες ώρες αργότερα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, επιλέγοντας να πλαισιώσει το μήνυμά του με φωτογραφία δίπλα σε συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.Κατά τη συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς γιατί την ευθύνη καθαριότητας να μην την έχει ο Δήμος Αθηναίων, υποστήριξε ότι «ο δήμος δια του ίδιου του δημάρχου έχει δείξει ότι δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει» και πρόσθεσε: «Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο. Συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις οι οποίες θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη υποχρέωση του δημάρχου των Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου, εκ των πολλών σημαντικών μνημείων που έχουμε, στην Αθήνα. Αλλά ο κ. Δούκας, στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του».Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Δούκας απάντησε με μια φωτογραφία μαζί με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και το μήνυμα: «H απάντησή μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους». Με την επιλογή αυτή, ο δήμαρχος Αθηναίων συνδέει την τρέχουσα συζήτηση για τη διαχείριση του Μνημείου με το ευρύτερο αίτημα απονομής δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών, χωρίς να εισέλθει σε τεχνικές λεπτομέρειες της τροπολογίας ή σε περαιτέρω αντιπαράθεση επί του ρόλου του Δήμου στην καθαριότητα.