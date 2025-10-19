Βίντεο: Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
Σύνταγμα Συγκέντρωση Τέμπη

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:



agnostos-stratiotis__2_
agnostos-stratiotis__6_
sugkentrosi-suntagma-tempi__2_
sugkentrosi-suntagma-tempi__3_
agnostos-stratiotis__5_
agnostos-stratiotis__4_
sugkentrosi-suntagma-tempi__6_
agnostos-stratiotis__3_
agnostos-stratiotis__1_

