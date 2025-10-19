Το κουίζ της Μιλένας Αποστολάκη στο TikTok για τη σπατάλη: Πόσο «δεύτερη μέρα άνθρωπος» είσαι;
Το κουίζ της Μιλένας Αποστολάκη στο TikTok για τη σπατάλη: Πόσο «δεύτερη μέρα άνθρωπος» είσαι;
Δείτε σε βίντεο τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μπροστά από το ψυγείο να ρωτάει ποιος θα έτρωγε χθεσινά και προχθεσινά φαγητά
Πόσο «δεύτερη μέρα άνθρωπος είσαι;» ρωτάει στο κουίζ που ανέβασε η Μιλένα Αποστολάκη στο TikTok. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε σχετικό βίντεο για τη σπατάλη, δίνοντας παραδείγματα με τρόφιμα από το ψυγείο της.
Χθεσινά μακαρόνια, προχθεσινά γεμιστά, φασολάκια τριών ημερών, ξαναζεσταμένες πατάτες φούρνου, αλλά και μουσακά είχε το... μενού των ερωτήσεων της Μιλένας Αποστολάκης.
Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αν κάποιος απάντησε έστω και ένα «ναι» τότε είναι άνθρωπος κατά της σπατάλης.
Δείτε το βίντεο
