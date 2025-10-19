Γεραπετρίτης: Η συνεργασία με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά προχωρά και βρισκόμαστε σε προκαταρκτική συμφωνία

παραμένει προσηλωμένη στη βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της και συνέχισε λέγοντας ότι η Πολιτεία έχει εργασθεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή Κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα διευθετεί, κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής, μια μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα, προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

