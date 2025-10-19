Γεραπετρίτης: Η συνεργασία με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά προχωρά και βρισκόμαστε σε προκαταρκτική συμφωνία
Παρών στη χειροτονία του νέου ηγουμένου της ιστορικής Μονής Σινά ήταν ο υπουργός Εξωτερικών και αναφέρθηκε στις συζητήσεις με την κυβέρνηση της Αιγύπτου
Την πρόοδο στις συζητήσεις με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου ηγουμένου της Μονής κ.Συμεών, που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Ιερουσαλήμ. Ο κ.Γεραπετρίτης αφού χαρακτήρισε την χειροτονία γεγονός ιστορικών διαστάσεων πρόσθεσε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της και συνέχισε λέγοντας ότι η Πολιτεία έχει εργασθεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή Κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα διευθετεί, κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής, μια μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα, προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.
Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του κ.Γεραπετρίτη, ακολουθεί:
Αποτελεί πράγματι προνόμιο η συμμετοχή μας στο σημερινό, ιστορικών διαστάσεων γεγονός. Στη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, του ήδη εκλεγμένου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, κ. Συμεών. Η επισημότητα με την οποία περιβάλλατε τη σπουδαία αυτή περίσταση, όπως και η κατάνυξη της χειροτονίας ενώπιον του Παναγίου Τάφου, μας συγκίνησαν και μας εμπνέουν όλους. Ανεδείχθησαν και πάλι εύγλωττα όχι μόνο η μεγάλη παράδοση, αλλά και το σφρίγος της ζώσας Εκκλησίας. Είναι δε πάντοτε μεγάλη η συγκινησιακή φόρτιση όταν ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα στον ιερό αυτό τόπο, στην Ιερουσαλήμ, στον πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως.
Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, όπως άλλωστε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι επίσης εκ των σπουδαιότερων θεματοφυλάκων μίας παράδοσης πολύτιμης για την Ιστορία, την κληρονομιά και την πνευματική ταυτότητα της Ελλάδας και όλου του Ελληνισμού.
Γνωρίζουμε καλά τις αυξημένες προκλήσεις που το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπως και η Μονή Σινά, έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε μια δύσκολη περιοχή και σε μια δύσκολη εποχή, όπου βρίσκονται πάντοτε ως νησίδες Ορθοδοξίας, πνευματικότητας και της καθ’ ημάς ελληνικής Ανατολής. Η θέα της γαλανόλευκης ακόμη και στο μέσο της ερήμου, εδώ στους Αγίους Τόπους, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και το Σινά, αρκεί για να θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον Ελληνισμό.
Είναι συνεπώς φυσικό να παραμένει προσηλωμένη η Ελλάδα στη βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της. Η Πολιτεία έχει εργασθεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. Θα συνεχίσει να το πράττει με αφοσίωση και να προσφέρει όχι μόνο την αρωγή, αλλά και τη συνεργασία της. Με αμέριστη διάθεση κοινής κατανόησης και ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και με εμπιστοσύνη στις ίδιες αποφάσεις τους, κατά την κανονική τάξη.
Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, βρισκόμαστε, όπως γνωρίζετε, σε συζητήσεις με τη φίλη χώρα της Αιγύπτου. Με στόχο την οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. Για να διαφυλαχθεί αναλλοίωτος ο χώρος και το περιβάλλον της Μονής, όπου υπάρχουν υψίστης σημασίας ιερά προσκυνήματα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά την UNESCO.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή Κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα διευθετεί, κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής, μια μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα, προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να ανανεώσω σήμερα τη διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην παροχή προς αυτό της ισχυρής υποστήριξης σε όλα τα πεδία. Για την Ελλάδα, η προάσπιση των δικαίων και προνομίων του Πατριαρχείου και ευρύτερα η διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στα Ιεροσόλυμα και σε όλη τη Μέση Ανατολή, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Προτεραιότητα, η οποία αφορά το σύνολο του Ελληνισμού, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, την ιστορική του διαδρομή και την πνευματική του ιδιοσυστασία. Άρα, και το ίδιο το μέλλον του.
Εκφράζω τη βαθύτατη εκτίμησή μας προς το Πατριαρχείο και την Αγιοταφιτική Αδελφότητα για την άγρυπνη θεματοφυλακή και καλλιέργεια αυτής της κληρονομιάς, απέναντι σε κάθε αντιξοότητα που η Ιστορία επεφύλαξε. Το έτος 836, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βασίλειος έγραφε, εκ μέρους Συνόδου, προς τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο: «Ει γαρ και τόπος τυραννικής δυναστείας διέστησεν ημάς, αλλά τρόπος θεϊκής εξουσίας ουκ εχώρησεν ημάς…».
Την ενότητα αυτή, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπηρετήσει με αφοσίωση και συνέπεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας και όσες έχουμε αντιμετωπίσει από κοινού, ενισχύουν την ενότητα και τη συνεργασία μας. Η Πολιτεία έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε να προσφέρει στο Πατριαρχείο όχι μόνο στήριξη, αλλά και τα αναγκαία εργαλεία, προκειμένου να συμβάλλει σθεναρά και μακροπρόθεσμα στην ύψιστη αποστολή του. Επιθυμούμε την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς και τον συντονισμό με αυτό, επωφελούμενοι από την βαθύτατη γνώση και τις απόψεις, σεβόμενοι τις αποφάσεις του Πατριαρχείου.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υψηλή εκτίμησή μας για το έργο Σας, Μακαριώτατε, καθώς φέτος συμπληρώνονται 20 έτη από την ανάδειξή Σας στον Πατριαρχικό Θρόνο, επιπλέον των 40 ετών της διακονίας Σας στον τόπο αυτό. Κατά τα οποία χρόνια, μεταξύ άλλων, αναλάβατε ιστορικής σημασίας ανακαινιστικά έργα. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στους υψηλούς στόχους που γνωρίζω ότι έχετε θέσει για το μέλλον.
Σεβασμιώτατε,
Έχω την τιμή να Σας υποβάλλω τις θερμότερες ευχές μου και τις ευχές της Ελληνικής Δημοκρατίας για ευοίωνη αρχή, μακροημέρευση και επιτυχία στην υψηλή Σας αποστολή. Και να εκφράσω το σεβασμό μας για την υπηρεσία που αναλαμβάνετε προς την Σιναϊτική Αδελφότητα και την Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Άξιος.
Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών
Χθες Σάββατο, υπό τον χαρμόσυνο ήχο καμπανών του Ναού της Αναστάσεως, σε μία όντως ιστορικού χαρακτήρα τελετή, όμοια της οποίας δεν είχε υπάρξει τα τελευταία 52 χρόνια, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, στον μοναστηριακό και πατριαρχικό Ναό Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’.
Μετά το πέρας του Εσπερινού και την αποχώρηση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’, κατά το εκκλησιαστικό τυπικό, αναγνώστηκε από τον Γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Χριστόδουλου, το πρακτικό της εκλογής του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Αρχιμανδρίτη Συμεών και στη συνέχεια, κατά την καθιερωμένη τάξη, τα συνοδικά μέλη συνυπέγραψαν τον Κώδικα Υπομνημάτων εκλογής.
Κατά το τυπικό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Γέρων Δραγουμάνος του Πατριαρχείου, Αρχιμανδρίτης Ματθαίος, συνοδευόμενος υπό των Καβάσηδων, των επισήμων ραβδούχων του Πατριαρχείου κατά τις πατριαρχικές τελετές, μετά των δυο Νυμφαγωγών Αρχιμανδριτών, του Γέροντος Καμαράση Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου και του Εξάρχου Αθηνών Αρχιμανδρίτη Ιερωνύμου, πορεύτηκαν στο κελί που παραβρισκόταν ο Αρχιμανδρίτης Συμεών. Εκεί αναγγέλθηκε το λεγόμενο “Μικρό Μήνυμα”, το οποίο αποδέχθηκε μετ’ ευγνωμοσύνης. Στη συνέχεια στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε η ακολουθία του λεγομένου “Μεγάλου Μηνύματος”, δηλαδή η επίσημη αποδοχή της εκλογής.
Σε μία λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, υπό τις ψαλμωδίες τροπαρίων της Πεντηκοστής, ο Γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε εις επήκοον όλων, το υπογεγραμμένο πρακτικό της εκλογής και ο εψηφισμένος Συμεών απάντησε αποδεχόμενος επισήμως την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.
Μετά το πέρας της ακολουθίας άπαντες, τα Συνοδικά μέλη, ο εψηφισμένος, τα μέλη της Αγιοταφικής και Σιναϊτικής Αδελφότητος και πλήθος προσκυνητών, σε πομπή εισήλθαν στην αίθουσα του Θρόνου, όπου αναγνώστηκε η ιδιόχειρος εγγραφή του στον Κώδικα Υπομνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την οποία υπέγραψε, επισφραγίζοντας έτσι μία ιστορική και καθόλα επιφανή στιγμή στην ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.
Αμέσως μετά το πέρας της τελετής, απαντώντας σε ερωτήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Συμεών, εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστούν τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, που ταλάνισαν την Μονή το προηγούμενο διάστημα. Απηύθυνε, επίσης, έκκληση, για την προσέλευση νέων ανθρώπων, νέων πατέρων, καθώς είναι απαραίτητο το νέο αίμα στην Μονή, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την ανάληψη των ηνίων της Μονής Σινά, μετά από μία ταραγμένη περίοδο της ιστορίας της, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε, μεταξύ άλλων ότι «όντως ήτο μία ταραγμένη εποχή αλλά αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε ούτε με απογοήτευση, ούτε με έλλειψη ελπίδος, γιατί η ιστορία του Σινά, κατά καιρούς είχε τις δυσκολίες της αλλά με την δύναμη του Θεού, της πρεσβείας των αγίων των Σιναϊτών , το σύνηθες ήτο οι κρίσεις, λίγο, λίγο, να λαμβάνουν τέλος και να έρχεται μία νέα εποχή».
Όπως πρόσθεσε, «Θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί αν δεν έχουμε αυτήν την ελπίδα δεν μπορούμε να είμαστε πιστοί μαθητές του Χριστού, ότι και το εσωτερικό μας θέμα, που ήδη έχει αρχίσει να βελτιούται -άλλωστε και η υπό όλων εκλογή της αναξιότητός μου αυτό έδειξε, αλλά και τα άλλα βασικά θέματα, εξωτερικά, της Μονής, (σ.σ. θα έχουν αίσια έκβαση). Πιστεύομε ότι εάν δεν λάβουν τέλειο αποτέλεσμα, γιατί η τελειότης δεν υπάρχει στα ανθρώπινα, ότι θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Άλλωστε μία προσγειωμένη άποψις για πολλά θέματα, που μου αρέσει να την επαναλαμβάνω, είναι η φράσις ενός μακαριστού Αρχιερέως, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα εκ των χειροτέρων συνθηκών, να εξάγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.».
Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις προσδοκίες του σχετικά με την επόμενη ημέρα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, ο νέος προκαθήμενος της, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η προσδοκία η πρώτη, εσωτερικώς, είναι να αποκατασταθεί η ενότητα των πατέρων. Εφόσον μιλούμε για τους πατέρες, η άλλη ελπίδα είναι με την λήξη των θεμάτων, των δυσκολιών, να έχουμε μία αρχή προσελεύσεως και νέων ανθρώπων και νέων πατέρων, γιατί το νέο αίμα για την Μονή είναι απαραίτητο. Όσο αυξάνει η παρουσία μοναχών και γίνεται η λειτουργία της Μονής ομαλότερη και ο σεβασμός όλων προς το μοναστήρι αυξάνει. Διότι πολλά προβλήματα προέκυψαν ίσως και εκ της εσωτερικής ακαταστασίας της Μονής. (…) « Το τι πρέπει να γίνει και το τι δέον γενέσθαι είναι αυτό που η Εκκλησία μας ζητάει, δηλαδή εν υπομονή, εν προσευχή, εν ελπίδι να πράξει κανείς το καθήκον του».
