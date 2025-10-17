Μητσοτάκης από Πρωτοδικείο Περιστερίου: Οι πολίτες θα δουν γρήγορα τους καρπούς των μεταρρυθμίσεων για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης
Μητσοτάκης από Πρωτοδικείο Περιστερίου: Οι πολίτες θα δουν γρήγορα τους καρπούς των μεταρρυθμίσεων για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης
Το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τόνισε ο πρωθυπουργός
Στο Περιστέρι για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του «είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».
Όπως παρατήρησε, επίσης, «οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη είχαν γίνει αποδεκτές με αίσθημα δυσπιστίας αλλά οι πολίτες θα δουν γρήγορα τους καρπούς για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης».
«Στο πεδίο της Δικαιοσύνης γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη αίροντας μια ακόμα ανορθογραφία ενώ είχαμε τους περισσότερους δικαστές ανά κάτοικο είχαμε τη μικρότερο αριθμό αποφάσεων. Θέλουμε μια δικαιοσύνη που θα είναι τυφλή και θα είναι δίπλα και ποτέ απέναντι στον πολίτη. Κάθε μέρα καθυστέρησης στην πράξη είναι μια χαμένη ευκαιρία και για αυτό εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας κοιτώντας πάντα μπροστά» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
«Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός.
Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται τα οποία θα εκδικάζουν διαφορές έως 250.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων. καθώς το παράρτημα Περιστερίου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 500.000 κατοίκους και 1.000 δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
