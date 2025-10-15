Τσακαλώτος: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο
Τσακαλώτος: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο
«Θεωρούσαμε ότι εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω», ανέφερε ο πρώην υπουργός Οικονομικών - Τι είπε για το εάν θα πήγαινε στο κόμμα Τσίπρα
«Tο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο», αποκάλυψε στο One Channel ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Θεωρούσαμε ότι εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.
«Κατά τη δική μου εκτίμηση υπήρχε η λογική του ώριμου φρούτου ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει από τις αντιφάσεις της και εμείς μπορούμε να απευθυνθούμε και δεξιά και αριστερά. Ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό δεν δουλεύει», τόνισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddi2i9zzl5bl)
Για το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε:
«Εγώ σε κόμμα που ο αρχηγός δε δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω, αλλά δεν ξέρω τι θέλει να κάνει [...]. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας συνασπισμός κομμάτων πάνω σε ένα πρόγραμμα που να έχει δύο στόχους: Πρώτον να κερδίσει και δεύτερον να είναι αποτελεσματικό, όταν κερδίσει».
Και συμπλήρωσε: «Δεν πας λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση. Έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω από τον κ. Τσίπρα 19-23 γιατί μετά από μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5 % και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%».
«Θεωρούσαμε ότι εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.
«Κατά τη δική μου εκτίμηση υπήρχε η λογική του ώριμου φρούτου ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει από τις αντιφάσεις της και εμείς μπορούμε να απευθυνθούμε και δεξιά και αριστερά. Ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό δεν δουλεύει», τόνισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ.
Για το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε:
«Εγώ σε κόμμα που ο αρχηγός δε δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω, αλλά δεν ξέρω τι θέλει να κάνει [...]. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας συνασπισμός κομμάτων πάνω σε ένα πρόγραμμα που να έχει δύο στόχους: Πρώτον να κερδίσει και δεύτερον να είναι αποτελεσματικό, όταν κερδίσει».
Και συμπλήρωσε: «Δεν πας λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση. Έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω από τον κ. Τσίπρα 19-23 γιατί μετά από μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5 % και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%».
Ειδήσεις σήμερα:
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα