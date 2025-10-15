Τσακαλώτος: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο

«Θεωρούσαμε ότι εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω», ανέφερε ο πρώην υπουργός Οικονομικών - Τι είπε για το εάν θα πήγαινε στο κόμμα Τσίπρα