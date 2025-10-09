Τσακαλώτος: Έχουμε να μιλήσουμε από το '23 με τον Τσίπρα - Νομίζω ότι πάει για κόμμα

Για να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει και ο Τσίπρας να μπορεί να κερδίσει και να είναι αποτελεσματικό αυτό το πράγμα, σημείωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ