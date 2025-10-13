Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει ισχυρό ρόλο στη Μ. Ανατολή για τα συμφέροντά μας

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι η στιβαρή παρουσία της Ελλάδος παντού όπου έχει συμφέροντα, ορθόδοξους πληθυσμούς, Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και ιερά μπορεί να γίνει εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η «στρατηγική περικύκλωση» της χώρας μας που επιχειρεί να πετύχει η Τουρκία