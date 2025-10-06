Η επίσπευση της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δοκιμάζει τη... βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ δοκιμάζει κι επισήμως πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, αφού με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προαναγγέλλει την ίδρυση κόμματος, το οποίο και θα αναμετρηθεί αναπόδραστα με τη Χαριλάου Τρικούπη στις εκλογές για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Η κίνηση Τσίπρα έρχεται σε μία φάση, όπου όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλούν ανοιχτά για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματός τους. Αυτό, έκανε πρόσφατα και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος αναφερόμενος στην κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ και στην ανάγκη «να κουνηθεί μέσα στο δίμηνο γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αργότερα» προσπάθησε να «προλάβει» τις αναμενόμενες εξελίξεις και να λειτουργήσει ως «ξυπνητήρι» στη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο την επάνοδο Τσίπρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Η δήλωση- προειδοποίηση του κ. Γερουλάνου, προκάλεσε πλήθος συζητήσεων στο εσωτερικό του κόμματος για τον κίνδυνο εγκλωβισμού στα «στάσιμα ποσοστά» ή ακόμη και της συρρίκνωσης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν άλλωστε την ανάγκη ενός προωθητικού σοκ στο εσωτερικό του κόμματος, προβλέποντας ότι το περιβάλλον θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο ανταγωνιστικό και δύσβατο.

«Δεν ξέρω αλήθεια, αν είμαστε στο …παραπέντε ή στο …και πέντε», λέει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να επισημάνει ότι δεν υπάρχει άπλετος χρόνος για μια νέα προσπάθεια δυναμικής επανεκκίνησης. Το ίδιο στέλεχος αναγνωρίζει μεν ότι το πρόγραμμα-«ευαγγέλιο» είχε καλό πέρασμα στη ΔΕΘ, αλλά δεν πιστεύει, όπως εξηγεί ότι μπορεί από …μόνο του να κάνει τη θετική ανατροπή. Τα δε στοιχεία στα γκάλοπ περιγράφουν με το … δικό τους τρόπο τη κατάσταση: μετά από τη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ έχει αύξηση μόνο μισής ποσοστιαίας μονάδας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την κυβερνητική φθορά εν τω μεταξύ δεν καταγράφεται κάποιο σημαντικό ρεύμα διαρροών προς το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι «σταθμεύουν» στη ζώνη των αναποφάσιστων, που σε κάποια γκάλοπ ξεπερνά το 20%. Και στην ερώτηση, για την αντιπολιτευτική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, τα νούμερα (και τα ποιοτικά στοιχεία) δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Στα μείον του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβάνεται και το ότι έχουν πάψει εδώ και καιρό να συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα κι ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου παραμένει ακόμη άγνωστη, αφού δεν έχει αποτελέσει θέμα ειδικής συνεδρίασης από την αρμόδια επιτροπή. Η αρμόδια επιτροπή (η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, αν και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η σημερινή παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και τα σενάρια που τη συνοδεύουν λέγεται πάντως ότι έχουν σημάνει συναγερμό στο ΠΑΣΟΚ, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί σε πρώτη φάση να «προσπεράσει» τη εξέλιξη που εκ των πραγμάτων ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε για παράδειγμα την άποψη ότι «ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό». Και πρόσθεσε: «Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων». Ο κ. Τσουκαλάς έψεξε στη συνέχεια τον κ. Τσίπρα για την μη … παρουσία του στη βουλή τα δύο χρόνια αναφέροντας ότι «το κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων» κι ότι «μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην Πρωθυπουργός.

Η Άννα Διαμαντοπούλου με τη σειρά της έκανε μια ανάρτηση σχολιάζοντας την κίνηση Τσίπρα και προβλέποντας νέες φουρτούνες στον ΣΥΡΙΖΑ. «Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική έδρα. Προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει: Οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό», δήλωσε η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Ανδρέας Σπυρόπουλος βγήκε πιο επιθετικά έναντίον του πρώην πρωθυπουργού: «Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι όσον αφορά μόνο την διακυβέρνηση του τα τέσσερα χρόνια αλλά και τα τέσσερα χρόνια στα οποία ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ τα τελευταία 6,5, 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε το δικό του κόμμα στην πολυδιάσπαση των προηγούμενων ετών και νομίζω ότι πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ».