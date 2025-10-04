Μητσοτάκης από Αμοργό: Εμβληματική η πρωτοβουλία με τα θαλάσσια πάρκα - Μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης για την προστασία του περιβάλλοντος - Δείτε βίντεο