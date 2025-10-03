Μητσοτάκης: Πολύ σύντομα θα θεσμοθετήσουμε τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και νότιες Κυκλάδες

Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι απολύτως αφοσιωμένη στον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη εξαγγείλει και έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα πρώτα σχέδια για τη δημιουργία δύο μεγάλων Θαλάσσιων Πάρκων στα Ιόνια Νησιά και στις νότιες Κυκλάδες, τα οποία θέλουμε να θεσμοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πάντα σε συνεργασία -και έχει δίκιο η Μαρία να το λέει αυτό- με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές κοινότητες και κυρίως με αυτούς οι οποίοι θα είναι οι άμεσα ωφελημένοι από τέτοιες δράσεις προστασίας.Αξίζει, λοιπόν, το μήνυμα αυτής της ταινίας αλλά και το μήνυμα του «Αμοργοράματος» να διαχυθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι αυτό που σήμερα αποτελεί την εξαίρεση, αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα, να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί. Αλλά αυτό δεν θα γίνει χωρίς συστηματική ενημέρωση και χωρίς τη δική σας συμβολή. Και αναφέρομαι πρωτίστως στην κοινωνία των πολιτών, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.Να ξέρετε ότι στην κυβέρνηση θα βρείτε έναν συνεπή αρωγό. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες, γνωρίζω πολύ καλά τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει οι προστατευόμενες περιοχές να μείνουν μόνο στα χαρτιά. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι προσωπικά παραμένω απολύτως δεσμευμένος στους κυβερνητικούς στόχους έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί.Και είμαι σίγουρος ότι και με τη δική σας τη βοήθεια θα τα καταφέρουμε όχι μόνο να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στα ζητήματα της προστασίας των θαλασσών μας, αλλά κυρίως να χαράξουμε ένα καινούργιο υπόδειγμα, έναν νέο δρόμο για τις τοπικές κοινότητες, για τα νησιά μας, ειδικά για τα μικρά νησιά μας, και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον από αυτό το οποίο θα δείτε στο πρώτο μισό της ταινίας.Σας ευχαριστώ πολύ.