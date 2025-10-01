Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας για τον στολίσκο της Γάζας: «Το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του»

«Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό» επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση