Αφροδίτη Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες της: Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Δείτε βίντεο

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.Οπότε, δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλώς κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS»