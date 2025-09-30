Αφροδίτη Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες της: Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Δείτε βίντεο
Αφροδίτη Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες της: Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Δείτε βίντεο
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
Διευκρινίσεις και απαντήσεις για το πόθεν έσχες της έσπευσε να δώσει η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.
Αναλυτικότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου – που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024 - εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών.
Τα ποσά αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις, με πολλές από αυτές να εκφράζουν δυσπιστία ως προς τα ποσά που δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 τα οποία λένε είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το "πώς ζούσε με 3.000", δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει... Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά το 2023, με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ.. Από κει και πέρα ένα πιάτο φαΐ έτρωγα», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος και ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
Σημειώνεται ότι χθες, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση παραθέτοντας τη φορολογική της δήλωση.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή της:
«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:
Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.
Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.
Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.
Αναλυτικότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου – που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024 - εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών.
Τα ποσά αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις, με πολλές από αυτές να εκφράζουν δυσπιστία ως προς τα ποσά που δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 τα οποία λένε είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το "πώς ζούσε με 3.000", δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει... Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά το 2023, με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ.. Από κει και πέρα ένα πιάτο φαΐ έτρωγα», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος και ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
Σημειώνεται ότι χθες, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση παραθέτοντας τη φορολογική της δήλωση.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή της:
«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:
Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.
Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.
Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.
Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.
Οπότε, δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλώς κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS»
Οπότε, δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλώς κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS»
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα