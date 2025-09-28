Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής - Σε αυτές θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023