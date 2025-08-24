Πόθεν Έσχες 2025: Όλες οι αλλαγές, οι παγίδες και η προθεσμία υποβολής για τους υπόχρεους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόθεν Έσχες 2025

Πόθεν Έσχες 2025: Όλες οι αλλαγές, οι παγίδες και η προθεσμία υποβολής για τους υπόχρεους

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων - Η διαδικασία και τι πρέπει να προσέξετε

Πόθεν Έσχες 2025: Όλες οι αλλαγές, οι παγίδες και η προθεσμία υποβολής για τους υπόχρεους
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024) μέσω της πλατφόρμας pothen.gr. Η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σημαντική καινοτομία φέτος αποτελεί η αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων, η οποία διευκολύνει την καταγραφή, αλλά ενδέχεται να κρύβει κινδύνους για τους υπόχρεους, ειδικά σε περίπτωση διαφορών με τα δηλωθέντα δεδομένα.

Οι φετινές δηλώσεις θα επιτρέπουν την άντληση καταθέσεων, δανείων και επενδύσεων απευθείας από τράπεζες μέσω κωδικών TaxisNet, με τον δηλούντα υπεύθυνο για τυχόν ελλείψεις ή λάθη. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να προκαλέσουν ελέγχους με αναδρομικότητα.

Ξεχωριστές δηλώσεις για συζύγους

Για τα ζευγάρια, απαιτείται ξεχωριστή δήλωση και από τους δύο, με κυρώσεις σε περιπτώσεις παράλειψης. Η διαδικασία περιλαμβάνει είσοδο με Taxinet, άντληση και έλεγχο τραπεζικών δεδομένων, χειροκίνητη καταχώριση όπου χρειάζεται, πλήρη αιτιολόγηση εισοδημάτων, διασταύρωση οχημάτων και ακινήτων, καθώς και υποβολή από σύζυγο ή σύντροφο.

Δείτε τη συνέχεια στο newmoney
