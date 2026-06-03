Θεμιστοκλέους: Στο κινητό οι χρόνοι αναμονής των εφημερευόντων νοσοκομείων έως τέλος του έτους

Η λειτουργία θα ενταχθεί στο MyHealth App, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη αναβάθμιση του συστήματος και την ψηφιακή επαφή τού πολίτη με το σύστημα υγείας