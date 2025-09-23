Προκλητική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ: Δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και τη «Βόρεια Κύπρο» στη Ανατολική Μεσόγειο

Κλείσιμο

Με αναφορές στο Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντας την πάγια τουρκική ατζέντα για «λύση δύο κρατών» στο νησί.«Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" στην Ανατολική Μεσόγειο».Ο Τούρκος πρόεδρος απέρριψε εκ νέου το ομοσπονδιακό μοντέλο, λέγοντας πως «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να βασίζεται στο ομοσπονδιακό μοντέλο που δοκιμάστηκε πολλές φορές και απέτυχε». «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες και δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα», πρόσθεσε με έμφαση.Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να τερματίσει την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων» και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας «την επίσημη αναγνώριση της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"» και τη σύναψη «διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων» μαζί της.Ο Ερντογάν επανέφερε επίσης την πρόταση για τη σύγκληση Διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο, όπως είπε, «την ανάπτυξη κοινού εδάφους» για τα ενεργειακά και τα θαλάσσια ζητήματα της περιοχής. «Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας, όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών γίνονται σεβαστά. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα, ιδίως στην ενέργεια και το περιβάλλον. Αναμένουμε το ίδιο και από τους γείτονές μας», είπε ο Ερντογάν.Η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου στον ΟΗΕ εκλαμβάνεται ως νέα προσπάθεια πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τους εταίρους της ΕΕ, επαναφέροντας σκληρά τις γνωστές τουρκικές θέσεις που συγκρούονται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο.Εκτεταμένες αναφορές, εν μέσω του πολέμου, περιείχε η ομιλία του Τούρκου προέδρου. «Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το βήμα για να μιλήσουμε εκ μέρους του παλαιστινιακού λαού, του οποίου οι φωνές σιγούν, μαζί με τους δικούς μας πολίτες», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν που ευχαρίστησε όλες τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.Κάλεσε μάλιστα όλα τα κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη (περίπου 40 από τα 193 του ΟΗΕ) «να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση».Είπε ακόμη ότι, τονίζοντας ότι «δεν είναι αριθμοί, αλλά αθώες ζωές» «Κάθε μέρα, 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας που ζουν σε 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτοπίζονται, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Αθώα μικρά παιδιά, μόλις 2 ή 3 ετών, χωρίς χέρια ή πόδια, δυστυχώς έχουν γίνει συνηθισμένη εικόνα της Γάζας σήμερα».», τόνισε ακόμη ο Τούρκος ηγέτης.Συνέχισε λέγοντας ότι «ποια συνείδηση μπορεί να αντέξει, ποια μπορεί να παραμείνει σιωπηλή για όσα συμβαίνουν στη Γάζα; Μπορεί να υπάρξει ειρήνη σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, την έλλειψη φαρμάκων;»Επέκρινε με σφοδρότητα το Ισραήλ λέγοντας ότι «η ισραηλινή κατοχή με πρόσχημα την 7η Οκτωβρίου δεν είναι αντιτρομοκρατική δράση, αλλά». Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ δεν περιορίζεται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Με τις επιθέσεις του στη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, απειλεί την ειρήνη στην περιοχή».