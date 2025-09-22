Την Tρίτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 21.00 ώρα Ελλάδας, η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τους δύο ηγέτες θα συνοδεύουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς - Η συνάντηση θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»