Ελληνίδες στο Ντουμπάι: «Πας στα πάρτι με Dior και αν φύγεις ζωντανή, έχεις $10.000 και... μετατραυματική διαταραχή»
Μαρτυρίες που σοκάρουν από influencers που ταξιδεύουν για weekend στα Εμιράτα για τα επικίνδυνα porta potty πάρτι - Ρισκάρουν τη ζωή τους, υφίστανται αφόρητους εξευτελισμούς
Η 32χρονη Εφη την Παρασκευή επιβιβάζεται στο -κατάμεστο- αεροσκάφος με προορισμό το Ντουμπάι. Μητέρα δύο παιδιών, χωρισμένη, εργάζεται ως influencer. Στο Ντουμπάι πάει, λέει, για promotion προϊόντων και shopping με την ευκαιρία, αφού θα μείνει εκεί όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό που δεν λέει η Εφη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν κάνει promotion, αλλά συμμετέχει σε porta-potty parties, τα πάρτυ στα οποία ικανοποιεί τις αρρωστημένες φαντασιώσεις και ορέξεις ultra rich «αφεντικών». Τα πάρτυ που είναι διάσημα πια ως αυτά που, στην καλύτερη περίπτωση, «πας φορώντας Dior και αν φύγεις ζωντανή, έχεις $10.000 και μετατραυματική διαταραχή»...
Η Εφη είναι μία από τις (πάρα) πολλές νέες κοπέλες που τις Παρασκευές προκαλούν το… αδιαχώρητο στα αεροπλάνα με προορισμό το λαμπερό εμιράτο. Στα διαβόητα porta-potty parties, εκεί που γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες τουαλέτες (αφού porta-potty σημαίνει φορητή τουαλέτα που χρησιμοποιείται σε εργοτάξια και υπαίθριες τοποθεσίες) και κακοποιούνται με τους πλέον διεστραμμένους τρόπους, η… μισή Ελλάδα αναστενάζει. Κυριολεκτικά, αφού η Εφη, για παράδειγμα, υπομένει ό,τι υπομένει για να «καθαρίζει» περίπου 10.000 την εβδομάδα. Οχι κάθε εβδομάδα, αλλά τις περισσότερες που είναι «καλεσμένη». Τις υπόλοιπες, συμπληρώνει με «regulars», Ελληνες μόνιμους πελάτες, στους οποίους χρεώνει τις ερωτικές υπηρεσίες της 250-300 ευρώ τη φορά. Κάπως έτσι υποστηρίζει το ακριβό lifestyle της: σπίτι σε καλή περιοχή, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά και πολυτελές SUV. «Τα χρήματα τα δουλεύει αυτή, αλλά τα πληρωνόμαστε όλοι, από τον φούρνο και το ενοίκιο έως το γυμναστήριο, το κομμωτήριο και τα νύχια», λέει συνεργάτης της, ο οποίος παραδέχεται ότι η δυσκολία έγκειται στο να φανούν νόμιμα τα χρήματα που κερδίζει από τη συμμετοχή της σε αυτά τα πάρτυ…
Οι διοργανωτές, λοιπόν, πληρώνουν αδρά για να «παραγγείλουν» κορίτσια της διπλανής πόρτας (είναι κι αυτή μια διαστροφή) που θα συμμετέχουν στα πάρτυ. Συνήθως πρόκειται όντως για influencers και μοντέλα, τα οποία οι «πελάτες» βλέπουν στο Instagram και το TikΤok και επιχειρούν να τις «αγοράσουν». Οι μεσάζοντες εμφανίζονται ως εκπρόσωποι κάποιου Αραβα πρίγκιπα, αλλά στην πραγματικότητα εξυπηρετούν από Εμιρατιανούς ultra rich έως βαθύπλουτους Ευρωπαίους, Αμερικανούς, Αυστραλούς, Ασιάτες και άλλους που θέλουν να ξεδώσουν το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μάλιστα και… trial version, όπου οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν δοκιμαστικά σε ένα από τα πάρτυ αυτά, με περιορισμένες δυνατότητες και συμβολική τιμή 1.000 δολάρια, για να δουν τι περιλαμβάνει το «πακέτο».
Αυτό περιγράφεται από τον όρο «porta-potty», ο οποίος χρησιμοποιείται για να ορίσει τα πάρτυ αυτού του είδους, τα οποία ουσιαστικά είναι αυτό που εννοούν οι λέξεις (φορητή τουαλέτα), πασπαλισμένα με χρήμα, χλιδή, ονειρεμένη ζωή σε μια χώρα με μηδενική εγκληματικότητα, αλλά και μπόλικη αρρώστια και κίνδυνο μαζί με τον απόλυτο εξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης και προσωπικότητας, ανακατεμένα όλα. Οπως έχει αποκαλυφθεί από κορίτσια που συμμετείχαν σε αυτά τα πάρτυ, προσεγγίζονται από τους μεσάζοντες, που τους παρουσιάζουν το «πακέτο». Με αδρά αμοιβή, από 10.000 έως 100.000 (ανάλογα με την ομορφιά, την ηλικία, τις «εξυπηρετήσεις» που κάνει το μοντέλο, αλλά και την αναγνωρισιμότητά του), κορίτσια συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτυ, όπου μετατρέπονται σε ανθρώπινες τουαλέτες, εξαναγκάζονται σε ερωτικές πράξεις με ζώα, δέρνονται και φυλακίζονται, εξευτελίζονται με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. κουρεύονται γουλί ή ακόμα και ακρωτηριάζονται σε πάρτυ που ξεφεύγουν και καταλήγουν να μοιάζουν βγαλμένα από το πιο αρρωστημένο snuff film.
Συχνά βέβαια, η δουλειά στραβώνει. Οπως έγινε με την 20χρονη Μαρία Κόβαλτσιουκ, ένα μοντέλο του Only Fans από την Ουκρανία, η οποία είχε εξαφανιστεί, τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα από porta-potty party σε ξενοδοχείο (στο οποίο, όπως είπε, την κάλεσαν δύο άνδρες που παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες του χώρου της μόδας) και βρέθηκε ημιθανής σε οικοδομή από όροφο της οποίας είχε πέσει στο έδαφος.
Μικρή παρένθεση: η Μαρία τελικά έδωσε μάχη για τη ζωή της και κέρδισε. Oχι όμως άλλα κορίτσια (τουλάχιστον δύο) τα οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα, σκοτώθηκαν όταν ύστερα από τέτοια ξέφρενη βραδιά έπεσαν από κάποιο κτίριο ή το μοντέλο που έχασε τη ζωή του από εξουθένωση, ασιτία και άλλους απροσδιόριστους λόγους μετά την κακοποίηση εβδομάδων σε τέτοια πάρτυ. Συχνά, λένε κάποιες από τις influencers που συμμετέχουν, οι συμμετέχοντες -τις περισσότερες φορές Αραβες ζάμπλουτοι ή Δυτικοί πανίσχυροι επιχειρηματίες- ξεφεύγουν και προκαλούν ανήκεστες βλάβες στην υγεία των κοριτσιών.
Η Μαρία Κόβαλτσιουκ φαίνεται πως ήταν μία από αυτές που όταν το πάρτυ στράβωσε, εκείνη κακοποιήθηκε και πετάχτηκε από μια οικοδομή για να καταλήξει στα σκουπίδια (κυριολεκτικά). Η ίδια λέει ότι δεν θυμάται πώς τραυματίστηκε. Θυμάται, ωστόσο, ότι στη διάρκεια του πάρτυ οι συμμετέχοντες «άρχισαν να πίνουν πολύ και με πείραζαν επειδή δεν έπινα. Στη συνέχεια έγιναν επιθετικοί και μου έλεγαν “μας ανήκεις, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί σου”».
Οταν «στραβώνει η δουλειά»Μια σημαντική λεπτομέρεια: τα porta-potty parties γίνονται κατά κύριο λόγο στο Ντουμπάι, όμως όχι μόνο εκεί. Το περιβάλλον είναι πιο ασφαλές τώρα που ο νόμος που αφορά το σεξ εκτός γάμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει χαλαρώσει (από το 2022) και ορισμένα άτομα εκμεταλλεύονται την αλλαγή αυτή, αλλά συχνά τα πάρτυ γίνονται όχι μόνο σε βίλες και σουίτες ξενοδοχείων, αλλά και σε σκηνές οι οποίες στήνονται στη μέση της ερήμου, καθώς και σε υπερπολυτελείς θαλαμηγούς, οι οποίες πολλές φορές κάνουν κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά, στην Ιταλία και αλλού στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση και αφού συνήθως οι επαγγελματίες συνοδοί πολυτελείας δεν εξυπηρετούν τέτοια πάρτυ, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να μην υπάρξει ούτε καν απόδειξη όλων αυτών που συμβαίνουν για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές του Ντουμπάι.
Για τις συμμετέχουσες, η άμυνα είναι δύσκολη. Και σε φυσικούς όρους, αλλά και σε νομικούς, καθώς έχουν υπογράψει πριν από τη συμμετοχή τους στα πάρτυ αυτά και την είσπραξη της αμοιβής τους, πολύ καλά τεκμηριωμένα NDA, συμβόλαια εμπιστευτικότητας. Ενημερώνονται, δε, από νομικούς ότι ο -έστω πιο χαλαρός πια- νόμος του Ντουμπάι μπορεί να τις στείλει στη φυλακή για μοιχεία αν αποδειχθεί ότι εκδίδονται ή ότι έχουν σεξουαλική επαφή με παντρεμένο άντρα. Αυτό το τελευταίο από μόνο του αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε καταγγελία στις Αρχές, μαζί φυσικά με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί.
Υπάρχει άλλωστε και ο άγραφος κανόνας πως ό,τι συμβαίνει στο Ντουμπάι, μένει στο Ντουμπάι. «Η παιδική χαρά του Διαβόλου». Ετσι αποκαλούν τα πάρτυ στα οποία οι συμμετέχουσες προσκαλούνται μάλλον… κωδικά: «Ιδιωτικό γιοτ. Εισιτήριο πρώτης θέσης. Θα λατρέψεις τη θέα». Και το ποιηματάκι που διαδίδεται στις τάξεις των call girls για τους κινδύνους των porta-potty parties.
«Ερχεται φορώντας Dior, φεύγει με μετατραυματική διαταραχή. Επειδή αυτό δεν είναι απλά ένα πάρτυ. Είναι ένα porta-potty party και, όχι, δεν είναι αστείο».
Και, όντως, δεν είναι καθόλου αστείο. Οι φυσικοί και πνευματικοί τραυματισμοί από τους ανηλεείς ξυλοδαρμούς, οι ομαδικοί βιασμοί, οι εξευτελισμοί με την κατανάλωση κοπράνων και η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους είναι ικανοί να προκαλέσουν βαρύ μετατραυματικό σύνδρομο.
Δεν υπάρχουν εισιτήριαΤις Παρασκευές, όπως προείπαμε, τα αεροπλάνα που αναχωρούν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Ντουμπάι είναι τόσο γεμάτα με νεαρές influencers και μοντέλα που είναι δύσκολο να βρει κανείς θέση στις πτήσεις αυτές. «Οχι μόνο αυτό», εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» Ελληνας ο οποίος ζει μεταξύ των Εμιράτων και της Αθήνας, «αλλά και τα Σαββατοκύριακα όλα τα escort services στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά κλειστά, αφού δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη ζήτηση από το Ντουμπάι. Και πρόσεξε, μιλάμε για επαγγελματίες συνοδούς που πληρώνονται από 1.000 ντίρχαμ (σ.σ.: περίπου 250 ευρώ) την ώρα χωρίς να εξυπηρετούν… ιδιαίτερα γούστα όπως αυτές στα porta-potty parties».
Οι Ελληνίδες που συμμετέχουν σε αυτά είναι συνήθως «συστημένες». Είναι δηλαδή, όπως εξηγούν στο «ΘΕΜΑ» άνθρωποι του χώρου, πλέον μάλλον σπάνιο το φαινόμενο οι μεσάζοντες των πάρτυ να προσεγγίζουν απευθείας τις κοπέλες, αφού αυτό γίνεται από άλλες κοπέλες που λειτουργούν οι ίδιες, εκτός από συμμετέχουσες και ως κράχτες, αλλά και μεσάζουσες.
Καθώς το πράγμα, μετά την Κόβαλτσιουκ, άρχισε να ξεφεύγει, έχει ζητηθεί από τις παλιότερες συμμετέχουσες influencers στα porta-potty parties να τηρηθεί το σύστημα της σύστασης. Αυτές δηλαδή συστήνουν την αληθινή εχεμύθεια των «νεοφώτιστων» κοριτσιών και αγοριών. Από την άλλη, αυτή η, κατά κάποιον τρόπο, οργάνωση σε ομάδες των Ελληνίδων που συμμετέχουν στα αμαρτωλά, αρρωστημένα πάρτυ του Ντουμπάι αποτελεί και μια εγγύηση επιστροφής για τις νεοφώτιστες.
«Είσαι ιδιοκτησία μου τώρα»Υπάρχουν περιστατικά που συζητιούνται από παλιότερα, όπως αυτής της Ελληνίδας μοντέλου που συμμετείχε σε ένα τέτοιο πάρτυ σε megayacht, στο οποίο μετά από υπερκατανάλωση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών και αλκοόλ, τα πράγματα ξέφυγαν σε τέτοιον βαθμό που η ίδια έμεινε αναίσθητη. Ξυλοδαρμός, βιασμοί με αντικείμενα και χτυπήματα μέχρι αναισθησίας την οδήγησαν στο να δίνει μάχη για τη ζωή της σε κάποιο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την επόμενη μέρα. Και αν η ίδια αποσύρθηκε από την... ενεργό δράση από τότε, το πάθημά της μετατράπηκε σε μάθημα για τις υπόλοιπες.
Είναι πιο ασφαλές (αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη) να συμμετέχει κάποια κοπέλα σε αυτά τα πάρτυ με μια «φίλη», παρά να είναι εντελώς μόνη. Γιατί το πράγμα μπορεί να στραβώσει από στιγμή σε στιγμή. Η ατάκα που άκουσε η Κόβαλτσιουκ είναι πολύ συχνή, σχεδόν… στάνταρ στα porta-potty parties: «Είσαι ιδιοκτησία μου τώρα». Και οι ιδιοκτήτες συμπεριφέρονται στις ιδιοκτησίες τους ως αντικείμενα, καλύπτοντάς τις με ακαθαρσίες, υποχρεώνοντάς τις να τις καταναλώσουν, να υποστούν ξυλοδαρμούς, ομαδικούς χλευασμούς, έως και να πεταχτούν σε αποθήκες και στους τεράστιους κάδους της βίλας που διοργανώνεται το πάρτυ, σαν κανονικά σκουπίδια. Στα σκουπίδια οι συμμετέχουσες μπορεί να χρειαστεί να περάσουν περισσότερες από μία βραδιές…
Αυτό, βέβαια, το εκμεταλλεύονται δεόντως προς συμφέρον τους οι κοπέλες που πλέον αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσάζοντα. Με το… αζημίωτο φυσικά, καθώς το να σε συστήσει η «παλιά» στους σωστούς ανθρώπους που πληρώνουν καλά, που οργανώνουν ή συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτυ, να σε φέρει σε επαφή με την κοινωνία αυτή και να σε εισαγάγει σε αυτό τον κόσμο, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται ένα εισιτήριο, όπως αποκαλούν μεταξύ τους οι κοπέλες το κόστος διαμεσολάβησης και τις συμβουλές για την επιλογή των σωστών πάρτυ, αλλά και την παρουσίαση των κερδών χωρίς να πέσεις στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ που ψάχνει το μαύρο χρήμα.
Φωτογραφία: Shutterstock
