Ελληνίδες στο Ντουμπάι: «Πας στα πάρτι με Dior και αν φύγεις ζωντανή, έχεις $10.000 και... μετατραυματική διαταραχή»

Είτε αποδειχθεί ότι η 20χρονη Ουκρανή έπεσε θύμα ενός πάρτυ που «ξέφυγε», είτε κάτι άλλο, οι φήμες οργιάζουν για βαρείς τραυματισμούς γυναικών που συμμετείχαν σε τέτοια πάρτυ ή που αρνήθηκαν να προχωρήσουν και κακοποιήθηκαν ακόμη και μέχρι θανάτου

Δεν υπάρχουν εισιτήρια

«Είσαι ιδιοκτησία μου τώρα»

Για τις συμμετέχουσες, η άμυνα είναι δύσκολη. Και σε φυσικούς όρους, αλλά και σε νομικούς, καθώς έχουν υπογράψει πριν από τη συμμετοχή τους στα πάρτυ αυτά και την είσπραξη της αμοιβής τους, πολύ καλά τεκμηριωμένα NDA, συμβόλαια εμπιστευτικότητας. Ενημερώνονται, δε, από νομικούς ότι ο -έστω πιο χαλαρός πια- νόμος του Ντουμπάι μπορεί να τις στείλει στη φυλακή για μοιχεία αν αποδειχθεί ότι εκδίδονται ή ότι έχουν σεξουαλική επαφή με παντρεμένο άντρα. Αυτό το τελευταίο από μόνο του αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε καταγγελία στις Αρχές, μαζί φυσικά με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί.Υπάρχει άλλωστε και ο άγραφος κανόνας πως ό,τι συμβαίνει στο Ντουμπάι, μένει στο Ντουμπάι. «Η παιδική χαρά του Διαβόλου». Ετσι αποκαλούν τα πάρτυ στα οποία οι συμμετέχουσες προσκαλούνται μάλλον… κωδικά: «Ιδιωτικό γιοτ. Εισιτήριο πρώτης θέσης. Θα λατρέψεις τη θέα». Και το ποιηματάκι που διαδίδεται στις τάξεις των call girls για τους κινδύνους των porta-potty parties.Και, όντως, δεν είναι καθόλου αστείο. Οι φυσικοί και πνευματικοί τραυματισμοί από τους ανηλεείς ξυλοδαρμούς, οι ομαδικοί βιασμοί, οι εξευτελισμοί με την κατανάλωση κοπράνων και η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους είναι ικανοί να προκαλέσουν βαρύ μετατραυματικό σύνδρομο.Τις Παρασκευές, όπως προείπαμε, τα αεροπλάνα που αναχωρούν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Ντουμπάι είναι τόσο γεμάτα με νεαρές influencers και μοντέλα που είναι δύσκολο να βρει κανείς θέση στις πτήσεις αυτές. «Οχι μόνο αυτό», εξηγεί στοΕλληνας ο οποίος ζει μεταξύ των Εμιράτων και της Αθήνας, «αλλά και τα Σαββατοκύριακα όλα ταστην Ελλάδα είναι ουσιαστικά κλειστά, αφού δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη ζήτηση από το Ντουμπάι. Και πρόσεξε, μιλάμε γιαπου πληρώνονται από 1.000 ντίρχαμ (σ.σ.: περίπου 250 ευρώ) την ώρα χωρίς να εξυπηρετούν… ιδιαίτερα γούστα όπως αυτές στα porta-potty parties».Οι Ελληνίδες που συμμετέχουν σε αυτά είναι συνήθως «συστημένες». Είναι δηλαδή, όπως εξηγούν στοάνθρωποι του χώρου, πλέον μάλλον σπάνιο το φαινόμενο οι μεσάζοντες των πάρτυ να προσεγγίζουν απευθείας τις κοπέλες, αφού αυτό γίνεται από άλλες κοπέλες που λειτουργούν οι ίδιες, εκτός από συμμετέχουσες και ως κράχτες, αλλά και μεσάζουσες.Καθώς το πράγμα, μετά την Κόβαλτσιουκ, άρχισε να ξεφεύγει, έχει ζητηθεί από τις παλιότερες συμμετέχουσες influencers στα porta-potty parties να τηρηθεί το σύστημα της σύστασης. Αυτές δηλαδή συστήνουν την αληθινή εχεμύθεια των «νεοφώτιστων» κοριτσιών και αγοριών. Από την άλλη, αυτή η, κατά κάποιον τρόπο, οργάνωση σε ομάδες των Ελληνίδων που συμμετέχουν στα αμαρτωλά, αρρωστημένα πάρτυ του Ντουμπάι αποτελεί και μια εγγύηση επιστροφής για τις νεοφώτιστες.Υπάρχουν περιστατικά που συζητιούνται από παλιότερα, όπως αυτής της Ελληνίδας μοντέλου που συμμετείχε σε ένα τέτοιο πάρτυ σε, στο οποίο μετά από υπερκατανάλωση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών και αλκοόλ, τα πράγματα ξέφυγαν σε τέτοιον βαθμό που η ίδια έμεινε αναίσθητη. Ξυλοδαρμός, βιασμοί με αντικείμενα και χτυπήματα μέχρι αναισθησίας την οδήγησαν στο να δίνει μάχη για τη ζωή της σε κάποιο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την επόμενη μέρα. Και αν η ίδια αποσύρθηκε από την... ενεργό δράση από τότε, το πάθημά της μετατράπηκε σε μάθημα για τις υπόλοιπες.Είναι πιο ασφαλές (αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη) να συμμετέχει κάποια κοπέλα σε αυτά τα πάρτυ με μια «φίλη», παρά να είναι εντελώς μόνη. Γιατί το πράγμα μπορεί να στραβώσει από στιγμή σε στιγμή. Η ατάκα που άκουσε η Κόβαλτσιουκ είναι πολύ συχνή, σχεδόν… στάνταρ στα porta-potty parties: «Είσαι ιδιοκτησία μου τώρα». Και οι ιδιοκτήτες συμπεριφέρονται στις ιδιοκτησίες τους ως αντικείμενα, καλύπτοντάς τις με ακαθαρσίες, υποχρεώνοντάς τις να τις καταναλώσουν, να υποστούν ξυλοδαρμούς, ομαδικούς χλευασμούς, έως και να πεταχτούν σε αποθήκες και στους τεράστιους κάδους της βίλας που διοργανώνεται το πάρτυ, σαν κανονικά σκουπίδια. Στα σκουπίδια οι συμμετέχουσες μπορεί να χρειαστεί να περάσουν περισσότερες από μία βραδιές…Αυτό, βέβαια, το εκμεταλλεύονται δεόντως προς συμφέρον τους οι κοπέλες που πλέον αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσάζοντα. Με το… αζημίωτο φυσικά, καθώς το να σε συστήσει η «παλιά» στους σωστούς ανθρώπους που πληρώνουν καλά, που οργανώνουν ή συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτυ, να σε φέρει σε επαφή με την κοινωνία αυτή και να σε εισαγάγει σε αυτό τον κόσμο, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται ένα εισιτήριο, όπως αποκαλούν μεταξύ τους οι κοπέλες το κόστος διαμεσολάβησης και τις συμβουλές για την επιλογή των σωστών πάρτυ, αλλά και την παρουσίαση των κερδών χωρίς να πέσεις στην τσιμπίδα τηςπου ψάχνει το μαύρο χρήμα.Φωτογραφία: Shutterstock