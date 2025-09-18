Βολουδάκη: Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με μετακινήσεις που πραγματοποιούνται ήδη προς την ενδοχώρα

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη, καθώς και τις ενέργειες της κυβέρνησης για την ουσιαστική αποσυμφόρηση του νησιού, μίλησε στοη Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,Η κα Βολουδάκη τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μετακίνηση των νεοεισερχόμενων σε δομές της ενδοχώρας. Από τη Δευτέρα, μετακινούνται ήδη, περίπου, 200 άτομα την ημέρα, με 136 από τα Χανιά, 166 από το Ηράκλειο και 116 από το Ρέθυμνο, ενώ ο προγραμματισμός συνεχίζεται με στόχο να φύγουν άλλα 350 άτομα συνολικά από την Κρήτη μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Η αποσυμφόρηση της Κρήτης ξεκινά με συγκεκριμένες μετακινήσεις που ήδη πραγματοποιούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.Συμπλήρωσε ότι, σε εθνικό επίπεδο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση φτάνει περίπου το 40%, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στρατηγικής.Αναφερόμενη στο έργο του, υπογράμμισε ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας συνθήκες πολέμου στο Αιγαίο, για να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορα και να σώσουν ανθρώπινες ζωές».Η Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «όταν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις και ανοιχτά ενεργειακά ζητήματα, όπως η υπόθεση της Chevron και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι διακινητές σπεύδουν να τα εκμεταλλευτούν, εντείνοντας τις πιέσεις».Τέλος, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και γι’ αυτό στο Υπουργείο επαναπρογραμματίζουμε και αναθεωρούμε τη στρατηγική μας ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να δίνουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».