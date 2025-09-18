Πλεύρης: Αν υπάρχουν σκοπιμότητες από τη Λιβύη και συνεχιστούν οι αφίξεις μεταναστών, θα υπάρξει κλιμάκωση από τη δική μας πλευρά
Η απόφαση για τυχόν παράταση της αναστολής χορήγησης ασύλου θα ληφθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ανάλογα με τις ροές, είπε ο Θάνος Πλεύρης
Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη «αν υπάρχει σκοπιμότητα από την απέναντι πλευρά» άφησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης,
«Εάν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε, η Κρήτη θα έχει αδειάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν όμως υπάρχουν σκοπιμότητες και δούμε συνέχιση του φαινομένου θα υπάρχει κλιμάκωση. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο θα το δούμε όταν έρθει η ώρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης μιλώντας στο Action24.
Όπως εξήγησε «από τις 12 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου είχαμε 20 περιστατικά που ήταν συνολικά 1.100 άτομα. Αυτό που θέλουμε να δούμε αν είναι συγκυριακό και μπορεί να συμβεί αλλά επειδή αυτή την περίοδο υπήρχαν πολλές ημέρες με καλό καιρό αλλά είχαμε βάρκες με 20-30 άτομα, οι 20 βάρκες με εκατοντάδες άτομα μας προβλημάτισαν για το αν υπάρχει ανοχή, αν όχι παρότρυνση, από την άλλη πλευρά».
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, «αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες ροές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είμαστε 50% κάτω σε σχέση με πέρυσι» ενώ στην Κρήτη «είχαμε μείωση 80% από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με τις αποφάσεις που πήραμε για την αναστολή ασύλου».
Ο κ. Πλεύρης ρωτήθηκε, τέλος, και για το αν θα παρατηθεί το μέτρο της αναστολής χορήγησης ασύλου και απάντησε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί με βάση τις ροές και αν είναι συγκυριακό ή όχι το φαινόμενο. Η ιδιαιτερότητα που μας προβληματίζει είναι ότι ενώ στις αρχές καλοκαιριού το 70% ήταν από χώρε που δεν είχαν προσφυγικό προφίλ, οι τελευταίες ροές δείχνουν ότι αυτές οι ροές από Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο έχουν μηδενιστεί και έχουμε ροές από το Σουδάν και αυτό μας προβληματίζει. Η απόφαση θα ληφθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ανάλογα με τις ροές»
