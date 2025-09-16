Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε θα αυξήσει φόρους για να τα εφαρμόσει
Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και την περίπτωση της πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου
Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην την οικονομία στο πλαίσιο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Σχολίασε και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη και είπε ότι δεν είναι κοστολογημένα τα μέτρα που ανακοίνωσε.
«Έχουμε την ευκαιρία, μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, να ρίξουμε φως σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει στοιχίσει στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 3 δις ευρώ σε πρόστιμα», ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.
Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της Πόπης Σεμερτζίδου, τόνισε ότι «όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά αν παραμένει στέλεχος της ΝΔ, αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».
Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ παρατήρησε ότι «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που παρουσίασε ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα».
«Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε για να τα εφαρμόσει θα αυξήσει φόρους, χωρίς να μας λέει ποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
