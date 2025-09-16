Φλωρίδης: Κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη και έστησαν πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία
«Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί αλλά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της» σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Για «υποδειγματική ανάκριση όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη που διήρκησε 2,5 χρόνια» έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την αποστολή από τον εισαγγελέα εφετών της πρότασής του για το κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων.
«Από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα η δικογραφία είναι 70.000 σελίδες με πραγματογνωμοσύνες, έχουν γίνει επιτόποιοι έλεγχοι και εκθέσεις. Την ίδια ώρα κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία - είχαμε και δικηγόρους και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που εμπλέκονται όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εάν άλλαζε ο ανακριτής, όπως ζητούσαν, θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω. Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Φλωρίδης.
Όπως είπε, μάλιστα, «η δίκη για τη μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο το 2017 θα διεξαχθεί το 2027».
«Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί αλλά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της. Δεν υπήρξε αίτημα που να μην έγινε δεκτό. Φαντάζομαι ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν να γίνει η δίκη γιατί εκεί αποδίδεται η δικαιοσύνη και όχι στα πεζοδρόμια» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο Γιώργος Φλωρίδης, είπε «το ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω αν υπάρχει παράλληλη δικαστική διερεύνηση, αλλά είναι γνωστό ότι το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έστησε μια σκευωρία εναντίον πολιτικών αντιπάλων και επιχείρησε να τους παραπέμψει»
