Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με τριετή αναστολή

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της

σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.





Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του

η, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.





Η σημερινή ετυμηγορία του δικαστηρίου ήρθε περίπου οκτώ χρόνια μετά τους ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis.

Υπενθυμίζεται ότι με πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζελο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη. Οι πράξεις που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά περίπτωση, δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία. Εν ολίγοις υποστήριζαν πως τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα τα Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή με σκοπό να ευνοήσουν την φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα όμως απ’ όσα και οι Μαραγγελη και Δεστεμπασίδης είχαν καταθέσει δεν απεδείχθη και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για εννέα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα.



