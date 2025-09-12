Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το μετρό στο Σύνταγμα - Βίντεο και φωτογραφίες
Η 24ωρη λειτουργία των Μετρό, Τραμ και επιλεγμένων γραμμών λεωφορείων θα ισχύσει από αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο.
Η 24ωρη λειτουργία των εν λόγω Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσει από αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.
Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.
