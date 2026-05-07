Δένδιας: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390
Δένδιας: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390
Ο υπουργός Αμυνας, πάντως, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των αεροσκαφών που πιθανώς αγοράσει η Ελλάδα ή για το ποσό που θα δαπανήσει
Η Ελλάδα εξετάζει την προοπτική απόκτησης στρατιωτικών αεροσκαφών τύπου C-390 της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
Ο κ. Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, ανέφερε το ενδεχόμενο της αγοράς μετά τη συνάντησή του στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά ζητήματα… ένα από αυτά ήταν η δυνατότητα αγοράς του αεροσκάφους C-390», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των αεροσκαφών ή το πιθανό κόστος.
Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 και C-27 και, σύμφωνα με το Reuters, σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάκαμψης μετά την οικονομική κρίση της περιόδου 2009–2018.
Το C-390 κατασκευάζεται από την Embraer, με σημαντικό μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται στην Πορτογαλία μέσω της εταιρείας OGMA, η οποία είναι κατά 65% θυγατρική της Embraer και κατά το υπόλοιπο ανήκει στο πορτογαλικό κράτος. Η OGMA συμμετέχει στην παραγωγή τμημάτων της ατράκτου, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στη Βραζιλία για την τελική συναρμολόγηση.
Η Πορτογαλία υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ που παρήγγειλε το C-390 το 2019, έχοντας ήδη παραλάβει μέρος των αεροσκαφών που είχε συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Στις κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας προς τον Τύπο δημοσιογράφους, ο κ. Δένδιας επισήμανε:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Nuno,
Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας φιλοξενία, αλλά επίσης για τον ανοιχτό χαρακτήρα των σημερινών μας συζητήσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας – της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και, φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τόσο θετικό πνεύμα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, τα Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήματα, τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί.
Πρέπει να πω πως γνωρίζουμε πολύ καλά την γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα. Έχετε υπάρξει μια από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η θαλάσσια παράδοσή σας είναι τεράστια. Επομένως, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση, από τις συζητήσεις, από τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το μέλλον τόσο στον τομέα της θάλασσας όσο και στους τομείς της ξηράς και του αέρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις μαζί, ως φιλικές χώρες, ως χώρες με παράδοση στη ναυτιλία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.
Θα ήθελα να τονίσω και κάτι τελευταίο. Tην Ελλάδα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 42 παρ. 7 – το οποίο σημαίνει ότι το ένα κράτος θα πρέπει να στηρίζει το άλλο σε περίπτωση επίθεσης – αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να συζητηθεί πιο διεξοδικά.
Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Πορτογαλία σήμερα. Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στις ναυτικές σας βάσεις και στις αεροπορικές σας βάσεις, ώστε να δω τι κάνετε στον τομέα της Άμυνας και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να σας υποδεχθώ στην Αθήνα.
Ο κ. Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, ανέφερε το ενδεχόμενο της αγοράς μετά τη συνάντησή του στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά ζητήματα… ένα από αυτά ήταν η δυνατότητα αγοράς του αεροσκάφους C-390», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των αεροσκαφών ή το πιθανό κόστος.
Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 και C-27 και, σύμφωνα με το Reuters, σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάκαμψης μετά την οικονομική κρίση της περιόδου 2009–2018.
Το C-390 κατασκευάζεται από την Embraer, με σημαντικό μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται στην Πορτογαλία μέσω της εταιρείας OGMA, η οποία είναι κατά 65% θυγατρική της Embraer και κατά το υπόλοιπο ανήκει στο πορτογαλικό κράτος. Η OGMA συμμετέχει στην παραγωγή τμημάτων της ατράκτου, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στη Βραζιλία για την τελική συναρμολόγηση.
Η Πορτογαλία υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ που παρήγγειλε το C-390 το 2019, έχοντας ήδη παραλάβει μέρος των αεροσκαφών που είχε συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Στις κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας προς τον Τύπο δημοσιογράφους, ο κ. Δένδιας επισήμανε:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Nuno,
Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας φιλοξενία, αλλά επίσης για τον ανοιχτό χαρακτήρα των σημερινών μας συζητήσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας – της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και, φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τόσο θετικό πνεύμα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, τα Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήματα, τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί.
Πρέπει να πω πως γνωρίζουμε πολύ καλά την γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα. Έχετε υπάρξει μια από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η θαλάσσια παράδοσή σας είναι τεράστια. Επομένως, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση, από τις συζητήσεις, από τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το μέλλον τόσο στον τομέα της θάλασσας όσο και στους τομείς της ξηράς και του αέρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις μαζί, ως φιλικές χώρες, ως χώρες με παράδοση στη ναυτιλία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.
Θα ήθελα να τονίσω και κάτι τελευταίο. Tην Ελλάδα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 42 παρ. 7 – το οποίο σημαίνει ότι το ένα κράτος θα πρέπει να στηρίζει το άλλο σε περίπτωση επίθεσης – αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να συζητηθεί πιο διεξοδικά.
Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Πορτογαλία σήμερα. Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στις ναυτικές σας βάσεις και στις αεροπορικές σας βάσεις, ώστε να δω τι κάνετε στον τομέα της Άμυνας και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να σας υποδεχθώ στην Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το C-390 διαφοροποιείται σημαντικά από τα κλασικά προωστικά μεταγωγικά, καθώς πρόκειται για δικινητήριο αεριωθούμενο αεροσκάφος. Η επιλογή αυτή του επιτρέπει να αναπτύσσει ταχύτητες που φτάνουν περίπου το Mach 0.8, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο εκτέλεσης αποστολών και αυξάνοντας την επιχειρησιακή του εμβέλεια σε απαιτητικά σενάρια.
Η μεταφορική του ικανότητα αγγίζει τους 26 τόνους, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως 80 στρατιώτες ή 66 αλεξιπτωτιστές. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς βαρέων οχημάτων ή ακόμη και ελικοπτέρων, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποστολές ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων. Η σχεδίασή του επιτρέπει επίσης επιχειρήσεις από ημιπροετοιμασμένους ή μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους, ενισχύοντας τη χρηστικότητά του σε απομονωμένες ή κρίσιμες περιοχές.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στον πολυρόλο χαρακτήρα του. Το C-390 μπορεί να εκτελέσει αποστολές μεταφοράς προσωπικού και φορτίου, αεροδιακομιδές (MEDEVAC), επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και εναέριο ανεφοδιασμό στην έκδοση KC-390. Η δυνατότητα μετάβασης από ρόλο σε ρόλο σε λιγότερο από τρεις ώρες αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής προσαρμοστικότητας που προσφέρει.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα fly-by-wire, προηγμένα ηλεκτρονικά πτήσης και ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά και την αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον υψηλής απειλής.
Το ενδιαφέρον για το C-390 έχει ήδη επεκταθεί διεθνώς, με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία να συγκαταλέγονται μεταξύ των χρηστών ή πελατών του, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη διείσδυσή του στην ευρωπαϊκή αγορά.
C-390: Το βραζιλιάνικο «πολυεργαλείο» στα στρατιωτικά μεταγωγικάΈνα νέο πρότυπο στον χώρο των στρατιωτικών μεταγωγικών επιχειρεί να καθιερώσει το C-390 Millennium της Embraer, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα πραγματικό «πολυεργαλείο» για σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Με έμφαση στην ταχύτητα, την ευελιξία και τη διαλειτουργικότητα, το βραζιλιάνικο αεροσκάφος επιχειρεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές ισορροπίες στην κατηγορία των μεσαίων μεταγωγικών.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το C-390 διαφοροποιείται σημαντικά από τα κλασικά προωστικά μεταγωγικά, καθώς πρόκειται για δικινητήριο αεριωθούμενο αεροσκάφος. Η επιλογή αυτή του επιτρέπει να αναπτύσσει ταχύτητες που φτάνουν περίπου το Mach 0.8, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο εκτέλεσης αποστολών και αυξάνοντας την επιχειρησιακή του εμβέλεια σε απαιτητικά σενάρια.
Η μεταφορική του ικανότητα αγγίζει τους 26 τόνους, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως 80 στρατιώτες ή 66 αλεξιπτωτιστές. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς βαρέων οχημάτων ή ακόμη και ελικοπτέρων, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποστολές ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων. Η σχεδίασή του επιτρέπει επίσης επιχειρήσεις από ημιπροετοιμασμένους ή μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους, ενισχύοντας τη χρηστικότητά του σε απομονωμένες ή κρίσιμες περιοχές.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στον πολυρόλο χαρακτήρα του. Το C-390 μπορεί να εκτελέσει αποστολές μεταφοράς προσωπικού και φορτίου, αεροδιακομιδές (MEDEVAC), επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και εναέριο ανεφοδιασμό στην έκδοση KC-390. Η δυνατότητα μετάβασης από ρόλο σε ρόλο σε λιγότερο από τρεις ώρες αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής προσαρμοστικότητας που προσφέρει.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα fly-by-wire, προηγμένα ηλεκτρονικά πτήσης και ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά και την αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον υψηλής απειλής.
Το ενδιαφέρον για το C-390 έχει ήδη επεκταθεί διεθνώς, με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία να συγκαταλέγονται μεταξύ των χρηστών ή πελατών του, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη διείσδυσή του στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα