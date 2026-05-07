Δένδιας: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

C-390: Το βραζιλιάνικο «πολυεργαλείο» στα στρατιωτικά μεταγωγικά

Ένα νέο πρότυπο στον χώρο των στρατιωτικών μεταγωγικών επιχειρεί να καθιερώσει το C-390 Millennium της Embraer, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα πραγματικό «πολυεργαλείο» για σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Με έμφαση στην ταχύτητα, την ευελιξία και τη διαλειτουργικότητα, το βραζιλιάνικο αεροσκάφος επιχειρεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές ισορροπίες στην κατηγορία των μεσαίων μεταγωγικών.Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το C-390 διαφοροποιείται σημαντικά από τα κλασικά προωστικά μεταγωγικά, καθώς πρόκειται για δικινητήριο αεριωθούμενο αεροσκάφος. Η επιλογή αυτή του επιτρέπει να αναπτύσσει ταχύτητες που φτάνουν περίπου το Mach 0.8, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο εκτέλεσης αποστολών και αυξάνοντας την επιχειρησιακή του εμβέλεια σε απαιτητικά σενάρια.Η μεταφορική του ικανότητα αγγίζει τους 26 τόνους, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως 80 στρατιώτες ή 66 αλεξιπτωτιστές. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς βαρέων οχημάτων ή ακόμη και ελικοπτέρων, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποστολές ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων. Η σχεδίασή του επιτρέπει επίσης επιχειρήσεις από ημιπροετοιμασμένους ή μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους, ενισχύοντας τη χρηστικότητά του σε απομονωμένες ή κρίσιμες περιοχές.Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στον πολυρόλο χαρακτήρα του. Το C-390 μπορεί να εκτελέσει αποστολές μεταφοράς προσωπικού και φορτίου, αεροδιακομιδές (MEDEVAC), επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και εναέριο ανεφοδιασμό στην έκδοση KC-390. Η δυνατότητα μετάβασης από ρόλο σε ρόλο σε λιγότερο από τρεις ώρες αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής προσαρμοστικότητας που προσφέρει.Σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα fly-by-wire, προηγμένα ηλεκτρονικά πτήσης και ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά και την αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον υψηλής απειλής.Το ενδιαφέρον για το C-390 έχει ήδη επεκταθεί διεθνώς, με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία να συγκαταλέγονται μεταξύ των χρηστών ή πελατών του, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη διείσδυσή του στην ευρωπαϊκή αγορά.