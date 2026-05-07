Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Μετά τη συμπλοκή με τον Τσουαμενί, ο Βαλβέρδε υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση!
Οι «μερένγκες» επιβεβαίωσαν και επίσημα το επεισόδιο Τσουαμενί - Βαλβέρδε και, με νεότερη ανακοίνωσή τους, ενημέρωσαν ότι ο τελευταίος έχει υποστεί πολύ πιο σοβαρή ζημιά από αυτή που είχε εκτιμηθεί αρχικά - Μένει δύο εβδομάδες εκτός δράσης
Νέα τροπή παίρνει το θέμα με την συμπλοκή των Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης που είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στο νοσοκομείο ο δεύτερος.
Μόνο που ενώ αρχικά είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Ουρουγουανός μέσος πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει ράμματα στο πρόσωπο του (είχε ένα βαθύ σχίσιμο ως αποτέλεσμα της πτώσης του μετά τη μπουνιά που δέχθηκε από τον συμπαίκτη του), όπως αποδείχθηκε τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά.
Μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης, αρχικά με την πρώτη ανακοίνωση της επιβεβαίωσε το περιστατικό και τις πειθαρχικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει για τους δύο αθλητές, ενώ λίγο μετά τις 22:30 με την τελευταία της ανακοίνωσε αποκάλυψε και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Βαλβέρδε.
«Μετά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φέντε Βαλβέρδε, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Ο Βαλβέρδε βρίσκεται στην κατοικία του σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση».
Αυτή η ανακοίνωση ήρθε ως συνέχεια των δημοσιευμάτων που είχαν προκύψει νωρίτερα και τα οποία ανέφεραν ότι ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ όταν πήγε στο νοσοκομείο παρουσίαζε συμπτώματα απώλειας μνήμης!
Τι είχε προηγηθεί
Το πρωί της Πέμπτης (7/5) ο Φεντερίκο Βαλβέρδε όταν εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ κατηγόρησε τον Ορελιέν Τσουαμενί ότι αυτός διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τετάρτης.
Ο Βαλβέρδε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κανονικά για προπόνηση.
Εκεί τα πράγματα ξέφυγαν τελείως, με ανθρώπους που είχαν εικόνα να τονίζουν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν... αηδιαστικά». Οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον!
Κι όλα αυτά με τον προπονητή της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να κάνουν καμία παρατήρηση στους δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους και έπρεπε να στείλουν στα αποδυτήρια.
Τσουαμενί και Βαλβέρδε πέρα από τάκλιν επιδόθηκαν και σε ατελείωτο trash talking κι όταν η προπόνηση τελείωσε ήρθε η έκρηξη.
Ο Βαλβέρδε συνέχιζει να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουασμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.
Ο Ουρουγουανός ωστόσο συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τον Τσουαμενί να χάνει την ψυχραιμία του και να τον βγάζει... νοκ άουτ με μία γροθιά!
Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων (εκεί προκλήθηκε το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο) έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του!
Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ που τον μετέφεραν με το ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του τον οδήγησαν σε κοντινό νοσοκομείο.
Ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ ο οποίος ενημερώθηκε για ότι είχε συμβεί και ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ανακοίνωσε οτι και οι δύο κλήθηκαν σε απολογία.
Parte médico de Valverde.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026
Comunicado Oficial— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026
