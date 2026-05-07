Οργισμένη στην κηδεία η αδερφή του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο: «Φύγετε, ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν» φώναζε μαζί με συγγενείς σε αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
κηδεία Ηράκλειο Δολοφονία Κρήτη Πυροβολισμοί

Πλήθος κόσμου και σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον  54χρονο πατέρα φίλου του ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο - Ένταση συγγενών με τις αστυνομικές δυνάμεις

Στον Χώνο Μυλοποτάμου γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το απόγευμα της Τρίτης (05/05) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Τόσο η αδερφή του 21χρονου όσο και οι συγγενείς του όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας, κινήθηκαν εναντίον τους και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. 

Οι συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή υπό τον φόβο πρόκλησης εντάσεων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του 21χρονου. Μάλιστα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικράτησε ένταση όταν συγγενείς του Νικήτα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό.


«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», ανέφεραν συγγενείς προς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το neakriti.gr.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται στο βίντεο του patris.gr, η αδελφή του 21χρονου Νικήτα, οργισμένη, ζητούσε και αυτή με τη σειρά της από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν φωνάζοντας πως «δεν προστάτεψαν» τον αδελφό της.

Επεισόδια στην κηδεία του 21χρονου - Η οικογένεια επιτέθηκε στην Αστυνομία

Κλείσιμο
Κηδεία 21χρονου: Ξέσπασμα στον Χώνο – «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν στους αστυνομικούς

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και βγήκαν έξω από το χωριό.


Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 21χρονο ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου, με πλήθος συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής να δίνουν το «παρών» για το ύστατο χαίρε.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις Αρχές, ο 54χρονος πυροβόλησε έξι φορές τον 21χρονο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός»

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συγκλόνισε μιλώντας για τον Νικήτα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το creta24.gr, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου.

«Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά. Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλου αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής , για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», είπε ο μητροπολίτης.

Η έκκληση της αδελφής του 21χρονου

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα αντί για μαύρα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα»,  είχε γράψει η αδελφή του σε μια σπαρακτική ανάρτησή της.

Φωτογραφίες:  Στέφανος Ραπάνης / Eurokinissi
