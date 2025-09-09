Από τις 13 Σεπτεμβρίου 24ωρη λειτουργία στην Αθήνα για Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Δείτε τα δρομολόγια



Από τοη Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο.Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του, τουκαθώς καισε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα.Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.221 Πανεπιστημιούπολη - Ακαδημία224 Καισαριανή - Ελ. Βενιζέλου421 Άγιοι Ανάργυροι - Αγία Παρασκευή608 Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου