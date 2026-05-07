MRB: Στο 28,8% η ΝΔ, στο 14,5% το ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση το «άλλο κόμμα»
Οκτακομματική Βουλή, εντός το κόμμα Κασσελάκη - Στο 11,1% η «σίγουρη» δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα, στο 6,6% για την Μαρία Καρυστιανού
Στο 28,8% στην εκτίμηση ψήφου με απώλεια 2,4 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μετρά τη ΝΔ η MRB στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN. Η κυβέρνηση αξιολογείται θετικά από 28,4% των πολιτών αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, μόνον το 25,1% δηλώνει ότι της αξίζει μία τρίτη θητεία.
Το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με άνοδο μισής μονάδας, στο 14,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί για άλλη μία φορά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό - λαμβάνει 23,1% μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών (δηλαδή χωρίς Τσίπρα και Καρυστιανού) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση με άνοδο 2,9 μονάδων μεν, αλλά με ποσοστό μόλις 8%. Στο ερώτημα αυτό, η ΜRB κατέγραψε μείωση 4,8 μονάδων στον επιλογή «Κανένας» και άνοδο 3,7 μονάδων στην επιλογή «άλλος», που φτάνει στο 15,6% - με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δ. Μαύρο να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιλογή φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. Άλλωστε, η επιλογή του «άλλου» γίνεται από το 51,4% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, αλλά και από το 12,3% των αναποφάσιστων, το 9,7% του ΠΑΣΟΚ, το 7,7% του ΚΚΕ και το 5,7% της ΝΔ.
Για το κόμμα Τσίπρα, το 11,1% δηλώνει ότι «σίγουρα» θα το ψηφίσει - άνοδος 3,6 μονάδων - και το 12,1% δηλώνει ότι μάλλον θα το ψηφίσει. Για την Μαρία Καρυστιανού, η «σίγουρη» δυνητική ψήφος μετρήθηκε στο 6,6% με πτώση 3 μονάδων, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν ότι «μάλλον» θα την ψηφίσουν, είναι μειωμένοι κατά 2,5 μονάδες, στο 18,5%. Κόντρα σε όλες τις άλλες εταιρείες, η MRB βλέπει Βουλή για το κόμμα Κασσελάκη, που το μετρά στο 3,2% στην εκτίμηση ψήφου.
Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι με άνοδο 2 μονάδων στο 22%, μόλις μισή μονάδα από το ποσοστό της ΝΔ, που είναι στο 22,5%. Το «άλλο κόμμα» ανεβαίνει στο 7,4% από 5,2%.
H εταιρεία έκανε σειρά ερωτήσεων για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγράφοντας μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό. Σε ό,τι αφορά το ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις Μητσοτάκη, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες δημοσκοπικές εταιρείες, η MRB δείχνει τον έναν στους δύο πολίτες να ζητούν πρόωρες εκλογές, το 18,5% να θέλει άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό και το 14,4% να ζητά στοχευμένες αλλαγές στην κυβέρνηση.
Δείτε εδώ την δημοσκόπηση:
