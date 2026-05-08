Μυστήριο με το σκάφος - drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, τι εκτιμούν ειδικοί
Μυστήριο με το σκάφος - drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, τι εκτιμούν ειδικοί
Φέρεται να βρέθηκε σε σπηλιά με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία - Το σκάφος παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5
Νέα διάσταση στο μυστήριο με το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας δίνουν ειδικοί στον τομέα των drones, οι οποίοι εκτιμούν πως το σκάφος που καταγράφηκε στο βίντεο παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5.
Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών μη επανδρωμένων συστημάτων, πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV (Unmanned Surface Vehicle – μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.
Το MAGURA V5, όπως αναφέρουν οι ειδικοί στα drones αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα θαλάσσια drones που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Το μήκος του φτάνει τα 5,5 μέτρα, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας επιχειρησιακή εμβέλεια που προσεγγίζει τα 800 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, διαθέτει χαμηλό προφίλ και ειδική σχεδίαση stealth, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά τον εντοπισμό του από ραντάρ και θερμικά συστήματα επιτήρησης.
Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν δημοσιοποιηθεί, το συγκεκριμένο drone μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο έως 320 κιλά, ενώ νεότερες εκδόσεις του φέρεται να έχουν προσαρμοστεί ακόμη και για μεταφορά πυραύλων αέρος-αέρος τύπου R-73. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τα MAGURA V5 έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις ουκρανικές επιχειρήσεις κατά του ρωσικού στόλου.
Η Ουκρανική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) έχει αναφέρει ότι μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών τέτοιου τύπου drones συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον 18 ρωσικών σκαφών, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των πλέον γνωστών επιθέσεων που αποδίδονται σε MAGURA V5 είναι η βύθιση της πυραυλακάτου Ivanovets τον Φεβρουάριο του 2024, του αποβατικού Caesar Kunikov, αλλά και του περιπολικού Sergei Kotov λίγες εβδομάδες αργότερα.
Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών μη επανδρωμένων συστημάτων, πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV (Unmanned Surface Vehicle – μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
Το μαύρο σκάφος που βρέθηκε από ψαράδες στην ΛευκάδαΥπενθυμίζεται ότι το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ανέφερε χθες το thespotlight.gr. Στο πάνω μέρος φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.
Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.
Το MAGURA V5, όπως αναφέρουν οι ειδικοί στα drones αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα θαλάσσια drones που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Το μήκος του φτάνει τα 5,5 μέτρα, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας επιχειρησιακή εμβέλεια που προσεγγίζει τα 800 χιλιόμετρα.
Τα χαρακτηριστικά του MAGURA V5
Παράλληλα, διαθέτει χαμηλό προφίλ και ειδική σχεδίαση stealth, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά τον εντοπισμό του από ραντάρ και θερμικά συστήματα επιτήρησης.
Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν δημοσιοποιηθεί, το συγκεκριμένο drone μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο έως 320 κιλά, ενώ νεότερες εκδόσεις του φέρεται να έχουν προσαρμοστεί ακόμη και για μεταφορά πυραύλων αέρος-αέρος τύπου R-73. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τα MAGURA V5 έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις ουκρανικές επιχειρήσεις κατά του ρωσικού στόλου.
Η Ουκρανική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) έχει αναφέρει ότι μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών τέτοιου τύπου drones συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον 18 ρωσικών σκαφών, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των πλέον γνωστών επιθέσεων που αποδίδονται σε MAGURA V5 είναι η βύθιση της πυραυλακάτου Ivanovets τον Φεβρουάριο του 2024, του αποβατικού Caesar Kunikov, αλλά και του περιπολικού Sergei Kotov λίγες εβδομάδες αργότερα.
Αίσθηση είχε προκαλέσει και η ανακοίνωση των Ουκρανών, σύμφωνα με την οποία τροποποιημένη έκδοση του MAGURA V5 κατέρριψε ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 κοντά στην Κριμαία στα τέλη του 2024.Το πώς ένα τέτοιο σκάφος ενδέχεται να βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ενώ αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την προέλευση και τη διαδρομή του.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Ουκρανία έχουν ήδη ανακοινώσει συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής θαλάσσιων drones, με σχεδιασμό που περιλαμβάνει και ελληνικά ναυπηγεία.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Ουκρανία έχουν ήδη ανακοινώσει συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής θαλάσσιων drones, με σχεδιασμό που περιλαμβάνει και ελληνικά ναυπηγεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα