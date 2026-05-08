Εκδήλωση Χατζηβασιλείου για τον ψηφιακό εθισμό των νέων: «Μας αφορά όλους, να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό στίγμα

Παρόντες στην εκδήλωση η υπουργός Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος





Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Χατζηβασιλείου επισήμανε ότι ο εθισμός στη σύγχρονη εποχή δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές μορφές εξάρτησης, αλλά επεκτείνεται στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες, με μορφές που μεταβάλλονται διαρκώς και επηρεάζουν όλες τις ηλικίες. Με αφορμή, δε, τα ευρήματα πανελλήνιας έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στο πλαίσιο της έρευνας ESPAD 2024, επισήμανε ότι «τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού» και ότι «η πλειοψηφία των παιδιών που αναπτύσσουν εξαρτήσεις και εθισμούς στη σχολική ηλικία συνεχίζει να κουβαλά το ίδιο φορτίο και στην ενήλικη ζωή».







Όπως υπογράμμισε, η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη παρέμβαση στη σχολική ηλικία είναι η μόνη αποτελεσματική απάντηση. Κάλεσε τους πολίτες να μιλούν και να ζητούν βοήθεια από τις υπηρεσίες της Πολιτείας. Παράλληλα, εξήρε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προστασία παιδιών και ανηλίκων από τις σύγχρονες μορφές εθισμού: «Η χώρα μας είναι στις πρωτοπόρες της Ευρώπης στο πεδίο της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης», τόνισε.







Δόμνα Μιχαηλίδου: Ο ρόλος της οικογένειας και της Πολιτείας

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επικέντρωσε την τοποθέτησή της στον ψηφιακό εθισμό, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εντοπίσει το πού ξεκινά η εξάρτηση, η οποία πλέον δεν αφορά μόνο ουσίες και ποτό αλλά και μορφές εθισμού με έντονο ψυχολογικό στοιχείο. Τόνισε ότι, εφόσον ακόμη και οι ενήλικες δυσκολεύονται να βάλουν όρια στη χρήση του κινητού, γίνεται σαφές πόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για τα παιδιά. Υπογράμμισε ακόμη ότι η τεχνολογία είναι εδώ, όμως τα όρια οφείλουν να τα βάζουν οι γονείς και η Πολιτεία, όχι μόνο μέσα από κανόνες, αλλά και μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση της οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία αλλά και τον θεσμό των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα σχολεία ως έργα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.



Χρήστος Δερμεντζόπουλος: Ψηφιακά εργαλεία προστασίας της νέας γενιάς

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος εστίασε στην ανάγκη η Πολιτεία να μην αφήνει τους γονείς μόνους απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Όπως σημείωσε, το Kids Wallet δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο αλλά μια εφαρμογή γονικού ελέγχου που αγγίζει τον πυρήνα της οικογένειας και δημιουργεί ένα ψηφιακό περιβάλλον κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών. Παράλληλα, ανέδειξε τους κινδύνους από την υπερβολική χρήση των social media, τα διαδικτυακά παιχνίδια και τον διαδικτυακό τζόγο, ενώ προειδοποίησε και για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στην παραπληροφόρηση και στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης. Όπως είπε, ένα στοιχείο που του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι ότι τέσσερα στα δέκα παιδιά που ασχολούνται με τα διαδικτυακά παιχνίδια, έχουν έρθει σε επαφή με αγνώστους. Υπογράμμισε δε ότι, όπως υπάρχουν κανόνες για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα, έτσι πρέπει να υπάρχουν όρια και για τα ψηφιακά μέσα.







Θανάσης Θεοχάρης: Οι νέες μορφές εξάρτησης τρέχουν πιο γρήγορα από τις αντιδράσεις μας

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Θανάσης Θεοχάρης επεσήμανε ότι οι παραδοσιακές εξαρτήσεις βρίσκουν πλέον νέους τρόπους διείσδυσης σε ευάλωτες ομάδες, μέσα από το dark web, τα QR codes και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τόνισε ότι οι εξαρτήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από όσο προλαβαίνει να αντιδράσει η κοινωνία και ανέδειξε ιδιαίτερα τον «σκοτεινό τζόγο» στο διαδίκτυο, όπου τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε ουσίες και παράνομες συμπεριφορές. Ιδιαίτερη σημασία είχε η ανακοίνωσή του ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι Σέρρες θα αποκτήσουν Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με 13 άτομα προσωπικό, προκειμένου να παρέχεται άμεση και έγκαιρη υποστήριξη σε πολίτες, οικογένειες και ιδιαίτερα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων ή έρχονται αντιμέτωπα με τον νόμο. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου ήταν πρωτοβουλία του Τάσου Χατζηβασιλείου.



Ευαγγελία Δούμα: Τα παιδιά χρειάζονται όρια αλλά και αντισταθμίσματα

Η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών Ευαγγελία Δούμα υπογράμμισε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να ελέγξουν τα πάντα πατώντας λίγα κουμπιά, όμως στην πραγματική ζωή οι ανθρώπινες σχέσεις, η εργασία και η οικογενειακή ζωή απαιτούν προσπάθεια και επιμονή. Τόνισε ότι, εκτός από τα εργαλεία και τις απαγορεύσεις, απαιτείται ανθρώπινη παρουσία και ουσιαστική στήριξη, καθώς η απαγόρευση από μόνη της μπορεί πρόσκαιρα να φέρει αποτελέσματα, χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα σε βάθος. Όπως ανέφερε, ο γονιός πρέπει να είναι παρατηρητικός, να αντιλαμβάνεται έγκαιρα πότε κάτι έχει αλλάξει και να ζητά άμεσα βοήθεια από ειδικούς, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα.



Κατερίνα Νομίδου: Από την ενοχή στη φροντίδα

Η Αντιπρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών Κατερίνα Νομίδου μίλησε σε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τη δική της προσωπική εμπειρία μέσα από την ιστορία του αδελφού της, εστιάζοντας στο στίγμα που συνοδεύει τόσο τους εξαρτημένους όσο και τις οικογένειές τους. Τόνισε την ανάγκη να καταρριφθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που στοχοποιούν ανθρώπους και οικογένειες, καλώντας όσους βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να μη ντρέπονται, να μη συγκαλύπτουν το πρόβλημα, να μη φορτώνονται ευθύνες που δεν τους αναλογούν και να απευθύνονται σε ειδικούς και σε συλλογικές δομές υποστήριξης.

08.05.2026, 10:39