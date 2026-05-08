Έφοδος των ειδικών δυνάμεων στην τράπεζα μετά την ομηρία στην Γερμανία, άφαντος ο δράστης
Εντοπίστηκαν δύο όμηροι κλειδωμένοι σε δωμάτιο - Αποκλεισμένο είναι το κέντρο της πόλης Σίντσιγκ στη Ρηνανία-Παλατινάτο - Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο
Ομηρία σημειώθηκε σε υποκατάστημα της Volksbank στο Ζίντσιγκ της δυτικής Γερμανίας, έπειτα από επίθεση σε χρηματαποστολή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποίησαν έφοδο στο κτίριο με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του.
Κατά την αστυνομική επέμβαση, ειδικές δυνάμεις της SEK εισήλθαν στο τραπεζικό κατάστημα, το οποίο ερευνήθηκε διεξοδικά. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν δύο όμηροι κλειδωμένοι σε δωμάτιο, οι οποίοι είναι σώοι και αναμένεται να εξεταστούν και να καταθέσουν μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος δράστης δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της εφόδου, ενώ εκτιμάται ότι πιθανότατα αποχώρησε λίγο μετά την εξέλιξη του περιστατικού. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμία περιγραφή του, ούτε έχουν επιβεβαιωθεί τυχόν συνεργοί.
Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπήρξε επικοινωνία με τον δράστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η ειδοποίηση των αρχών έγινε μέσω αυτόματου συστήματος συναγερμού. Παρά την ολοκλήρωση της εφόδου, ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος και οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον ανάγκασε να εισέλθει στο εσωτερικό της τράπεζας.
Νωρίτερα τα γερμανικά μέσα ανέφεραν ότι εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε: «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας όμηρος είναι ο οδηγός χρηματαποστολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που είναι αποκλεισμένη». Συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήθελε να δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των ανθρώπων στην τράπεζα, ούτε για την επόμενη κίνηση της αστυνομίας. «Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις πληροφορίες, επειδή ενδέχεται να υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε.
🚨 Several hostages taken at German bank branch, police say— News.Az (@news_az) May 8, 2026
German police said on Friday several people, including one cash transport driver, had been taken hostage at a savings bank branch in the western town of Sinzig.
"It is currently believed that there are several… pic.twitter.com/UGVDCqeCXs
Η αστυνομία έχει αποκλείσει ολόκληρο το κέντρο της πόλης, η οποία βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Βόννη και έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις μπροστά από την τράπεζα, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο.
Εικόνες από το σημείο:
