Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ με προβάδισμα 15 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ - Οι επιδόσεις Τσίπρα και Καρυστιανού
Μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, στο επίκεντρο η οικονομία - Οκτακομματική Βουλή, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4,5% στην εκτίμηση ψήφου με τη Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25 να μπαίνουν οριακά
Απώλεια 1,5 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ από τις τις δύο μονάδες που είχε κερδίσει στα τέλη Μαρτίου κατέγραψε η Pulse, στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% στα τέλη Μαρτίου.
To 45% των πολιτών θεωρεί ότι τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής είναι σε σωστή κατεύθυνση, με το 37% να θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται και άλλα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη - φτάνει στο 50% είναι η αποδοχή για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας. Η ανησυχία για τον πόλεμο παραμένει υψηλή στο 74% μειωμένη κατά 4 μονάδες, αλλά ανεβαίνει δραματικά σχετικά με τις οικονομικές του συνέπειες - από το 43% στο 50%.
Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει σταθερό - 12% στην πρόθεση ψήφου και 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερότητα στο 9% (εκτίμηση ψήφου) κατέγραψε η Pulse για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Μισή μονάδα χάνουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία ολόκληρη το ΜεΡΑ25, που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική Βουλή.
Ενδιαφέρον έχει η ψήφος στο «άλλο κόμμα», που ενόψει των ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι και πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Αυτή τη φορά, η Pulse δεν μετρά ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, όπως στις προηγούμενες έρευνες, αλλά τη δυνητική ψήφο: το «σίγουρα θα τον ψήφιζα» είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και 8% για την Μαρία Καρυστιανού και ο ευρύτερος πυρήνας, δηλαδή το «μάλλον ναι» είναι στο 11% για τον πρώην πρωθυπουργό και στο 13% για την μητέρα των Τεμπών. Πολύ χαμηλότερα, στο 12% συνολικά με μόλις 3% «σίγουρα ναι» κινούνται τα ποσοστά Σαμαρά.
Η Μαρία Καρυστιανού έχει ισχυρό πέρασμα 22% σε εκείνους που δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά , όπως και στους δεξιούς ψηφοφόρους (10% δηλώνουν ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν). Τα χαμηλότερα ποσοστά της (μόλις 3% λένε ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν) είναι πλέον μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, ενώ «γράφει» 8% τόσο στην κεντροδεξιά, όσο και στην κεντροαριστερά. Αντίθετα έχει 5% στον χώρο των κεντρώων ψηφοφόρων.
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ ισχυρό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους (26% λένε ότι σίγουρα θα τον ψήφιζαν) και στους κεντροαριστερούς (17%). Όμως, πέφτει στο 4% βέβαιης ψήφου από το Κέντρο και δεξιότερα.
Δείτε την έρευνα:
