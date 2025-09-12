Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία, τι θα γίνει με λεωφορεία και τραμ
Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει κάθε Σάββατο σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση
Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.
«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης. Η λειτουργία Μετρό και Τραμ Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης. Η λειτουργία Μετρό και Τραμ Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Η λειτουργία Γραμμών ΛεωφορείωνΓραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :
049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:
040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:
400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά
