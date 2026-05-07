Σκηνικό πολέμου ξανά στο Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, απαντήσαμε σε αμερικανικά πυρά λέει η Τεχεράνη
Η ιρανική πλευρά μιλά για ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο drone, αλλά και για πυρά από τον αμερικανικό στρατό κατά ιρανικού τάνκερ - Δεν πρόκειται για επανέναρξη του πολέμου, λέει Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox

Σειρά από εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του λιμανιού που βρίσκεται πολύ κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι δέχθηκαν επίθεση εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ.

Το Fox News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν σε αυτά τα δύο σημεία. Αξιωματούχος που μετέφερε την πληροφορία είπε στο Fox ότι «αυτό δεν σημαίνει την επανέναρξη του πολέμου» ή το τέλος της εκεχειρίας.

Παράλληλα, από τη δυτική Τεχεράνη έρχονται αναφορές για την ενεργοποίηση της αεράμυνας και στην Τεχεράνη, χωρίς να είναι γνωστό για ποιον λόγο.

Επιπλέον, τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχαμε «σποραδικές επιθέσεις» κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Γκατσίν και στο Μπαντάρ Καμίρ στην περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, στην αποβάθρα Μπαχμάν στο νησί Κεσμ, καθώς και στην πόλη Σιρίκ, «που σχετίζονται με την ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιητικές βολές από ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης».

Αρχικά η πηγή ή το σημείο από όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς δεν ήταν γνωστή.

Αργότερα όμως το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού», κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε προηγηθεί επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά ιρανικού τάνκερ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις στο λιμάνι και το νησί οφειλόταν στην ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο «δύο drone». Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχτηκαν ιρανικά πυρά».

Είναι πιθανόν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ να χτύπησαν το νησί. Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν υπογραμμιζουν πως, εάν ισχύει αυτό, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».
