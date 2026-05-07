Σκηνικό πολέμου ξανά στο Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, απαντήσαμε σε αμερικανικά πυρά λέει η Τεχεράνη
Η ιρανική πλευρά μιλά για ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο drone, αλλά και για πυρά από τον αμερικανικό στρατό κατά ιρανικού τάνκερ - Δεν πρόκειται για επανέναρξη του πολέμου, λέει Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox
Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι δέχθηκαν επίθεση εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ.
Το Fox News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν σε αυτά τα δύο σημεία. Αξιωματούχος που μετέφερε την πληροφορία είπε στο Fox ότι «αυτό δεν σημαίνει την επανέναρξη του πολέμου» ή το τέλος της εκεχειρίας.
Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026
NEW: US military just carried out strikes on Iran’s Qeshm Port and Bandar Abbas: Senior US official tells me, but this is NOT a restarting of the war.— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 7, 2026
#BREAKING: #Iran’s state broadcaster: Following attack by #US military on #Iranian tanker, “enemy units” in Strait of Hormuz came under #Iranian missile fire https://t.co/fBYgpb5exy pic.twitter.com/1927MBYzDB— Arab News (@arabnews) May 7, 2026
Αρχικά η πηγή ή το σημείο από όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς δεν ήταν γνωστή.
Αργότερα όμως το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού», κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε προηγηθεί επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά ιρανικού τάνκερ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις στο λιμάνι και το νησί οφειλόταν στην ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο «δύο drone». Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχτηκαν ιρανικά πυρά».
#BREAKING: #Iran’s Mehr news agency says air defenses shot down two hostile drones over Bandar Abbas and Qeshm https://t.co/fBYgpb5exy pic.twitter.com/nGnfz1HNMc— Arab News (@arabnews) May 7, 2026
