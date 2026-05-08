Γεραπετρίτης: Για το μήνυμα «Ορθοδοξία ή θάνατος» διώκονται οι δύο Έλληνες που κρατούνται στην Τουρκία
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης και την κατάσταση των δύο Ελλήνων πολιτών που κρατούνται στην Κωνσταντινούπολη
Οι δύο Έλληνες που κρατούνται από τη Μεγάλη Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη δεν διώκονται για την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στην Αγία Σοφία, αλλά για το γραπτό μήνυμα «Ορθοδοξία ή θάνατος», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούση στη Βουλή.
Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, οι δύο Έλληνες κατηγορούνται για υποκίνηση μίσους και εχθρότητας που «δεν αφορά αποκλειστικώς την ανάρτηση της σημαίας αλλά το μήνυμα που περιείχε γραπτά». Μάλιστα, διαχώρισε την υπόθεση από αυτή των 6 σπουδαστών της Σχολής Ικάρων που είχαν αναρτήσει σημαία στον ίδιο χώρο τον Δεκέμβριο του 2024 και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη και κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, το Γενικό Προξενείο βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία τόσο με τους ίδιους όσο και με τη νομική τους υπεράσπιση. Η κυβέρνηση, ανέφερε, επιδιώκει είτε για τη γρήγορη διεξαγωγή της δίκης είτε για την αντικατάσταση της προφυλάκισης με περιοριστικούς όρους.
Από την πλευρά του, ο κ. Μανούσος έκανε λόγο για «φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους, υπενθυμίζοντας ότι Τούρκος πολιτικός είχε υψώσει τουρκική σημαία στην πλατεία Συντάγματος το 2022 χωρίς καμία συνέπεια.
