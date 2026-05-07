Η «ανταρσία» εξελίχθηκε σε εξάωρη... ζύμωση στην ΚΟ της ΝΔ - Καρφιά σε υπουργούς που «δεν ιδρώνουν τη φανέλα», δεν αμφισβητήθηκε το επιτελικό κράτος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φροντίσει τις προηγούμενες μέρες να αποφορτίσει το κλίμα - Ως προς το επιτελικό κράτος, αιχμές υπήρξαν, όχι όμως όμως δομική αμφισβήτηση του μοντέλου
Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είχε προσλάβει μυθικά χαρακτηριστικά εδώ και μέρες. Περιγραφόταν στην πραγματικότητα ένα κυοφορούμενο σκηνικό ανταρσίας, το οποίο βεβαίως καμία σχέση δεν είχε με την πραγματικότητα. Βεβαίως, σε μια εξάωρη συνεδρίαση και αιχμές και καρφιά υπήρξαν, κυρίως για υπουργούς που παραμένουν κρυπτόμενοι και δεν υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης όσο θα έπρεπε. Και για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς ειπώθηκαν αρκετά πράγματα, χωρίς όμως να αμφισβητείται δομικά το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Ποιος άλλωστε θέλει να προξενήσει μια μείζονα εσωκομματική κρίση όταν οι εκλογές απέχουν μερικούς μήνες;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φροντίσει τις προηγούμενες μέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έκανε δύο ακόμα βήματα: δεσμεύθηκε ότι όλοι οι βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την ευρωπαϊκή εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Ζήτησε από όλους να μείνουν μακριά από εσωστρεφείς λογικές, περιγράφοντας και την κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει κανείς να πατήσει, ήτοι να βάλει το κυβερνών κόμμα σε ένα σπιράλ εσωτερικής αναζήτησης.
Κανείς από τους βουλευτές δεν έκανε αυτό το βήμα, ακόμα και αυτοί που άλλες φορές έχουν εκφραστεί πιο σκληρά, όπως ο Γιώργος Βλάχος ή ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Αντιθέτως, πρωταγωνίστησαν αυτοί που «κάρφωσαν» υπουργούς της κυβέρνησης ότι δεν πέφτουν στη μάχη όπως αυτοί. Βεβαίως, ο Άδωνις Γεωργιάδης που στόχευσε ευθέως τον Νίκο Δένδια, λέγοντας χωρίς να τον κατονομάσει ότι και στη Σελήνη θα πάει προκειμένου να μην μιλήσει σε κομματικό όργανο, αναφερόμενος σε απουσία του στην Πορτογαλία.
Αιχμές και καρφιά εξαπέλυσαν όμως επίσης ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τη δική του ένταση. Και ο κ. Μητσοτάκης στο τέλος συμφώνησε ότι πράγματι αρκετοί υπουργοί δεν επιτελούν τον ρόλο τους κατά το δέον γενέσθαι, στο σκέλος της δημόσιας υπεράσπισης των κυβερνητικών πεπραγμένων. Και παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης συνέστησε προσοχή στους υπουργούς του έναντι των βουλευτών, ζητώντας να τοποθετούνται με σεβασμό, αδειάζοντας έτσι τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο που είχε σχεδόν «μαλώσει» τον βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα που του έκανε μια ερώτηση για έναν δρόμο στην περιοχή του.
Ως προς το επιτελικό κράτος, αιχμές υπήρξαν, όχι όμως όμως δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή των «5» έλαβαν άπαντες τον λόγο και έκαναν επισημάνσεις. Ίσως πιο αιχμηρή ήταν αυτή του Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος επεσήμανε ότι «ο κεντρικός υπουργός του επιτελικού κράτους, έχει σημαντικό ρόλο στον κυβερνητικό συντονισμό. Όμως πρέπει να είναι απολύτως καθαρό ότι όλοι υπηρετούμε το πρόγραμμα της παράταξης. Δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής».
Το όνομα του Άκη Σκέρτσου δεν ειπώθηκε, αν και η φιγούρα του… πλανιόταν πάνω από την αίθουσα, με αρκετούς να αφήνουν αιχμές. Όμως κανείς δεν διέβη τον Ρουβίκωνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το σημειώνει στην καταληκτική του τοποθέτηση. «Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Πλέον, η «γαλάζια» παράταξη δίνει ραντεβού στο συνέδριο που ξεκινά την επόμενη Παρασκευή, στις 15 Μαΐου. Προφανώς διαφωνίες και ετερογενείς προσεγγίσεις υπάρχουν. Στο εσωτερικό ενός κυβερνώντος κόμματος με εμπειρία όμως υπάρχουν ακόμα δύο κρίσιμα στοιχεία: ο ρεαλισμός ενόψει μιας ακόμα εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία το κόμμα έχει όλα τα εχέγγυα να είναι ξανά πρώτο, αλλά και ένστικτο αυτοσυντήρησης για τους ίδιους τους βουλευτές που έχουν προβληματισμούς και ενστάσεις, αλλά δεν θέλουν να θέσουν και εαυτούς εκτός, ούτε να παρουσιαστούν ως «αντάρτες» άνευ αντικειμένου.
