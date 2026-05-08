Το ένστικτο αυτοσυντήρησης «κάλμαρε» τους βουλευτές της ΝΔ: Τα καρφιά στους σιωπηλούς υπουργούς και το ίδρωμα της φανέλας
Το ένστικτο αυτοσυντήρησης «κάλμαρε» τους βουλευτές της ΝΔ: Τα καρφιά στους σιωπηλούς υπουργούς και το ίδρωμα της φανέλας
Κανείς δεν αμφισβήτησε επί της αρχής το επιτελικό κράτος - Ο πρωθυπουργός νομιμοποίησε την κριτική τονίζοντας ότι δεν «ιδρώνουν» όλοι οι υπουργοί τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό
Η εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είχε αιχμές, «καρφιά» σε υπουργούς και προβληματισμούς, δεν είχε όμως ένα κλίμα ευθείας αμφισβήτησης των επιλογών και των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και γιατί να έχει άλλωστε; Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε από νωρίς: οι ενστάσεις είναι θεμιτές, αρκεί να συνοδεύονται από προτάσεις, κυρίως όμως πρέπει οι βουλευτές να μην ωθήσουν το κόμμα στην εσωστρέφεια πατώντας τη λεπτή μεν, αλλά κόκκινη γραμμή. Και κανείς δεν την πάτησε, καθώς προφανώς λειτούργησε το ένστικτο της «γαλάζιας» αυτοσυντήρησης.
Οι 43 βουλευτές που έλαβαν τον λόγο μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λειτούργησαν ως χειροκροτητές. Έκαναν παρεμβάσεις για τον ρόλο των βουλευτών, για τη λειτουργία της κυβέρνησης και των υπουργών, για την ανάγκη να πέσουν άπαντες στη μάχη, αλλά και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που ήταν το κυρίως θέμα της συζήτησης. Ακόμα και οι πιο «σκληροί» όμως έμειναν εντός πλαισίου, εγείροντας με τη σειρά τους τους προβληματισμούς που έχουν. Η ΝΔ άλλωστε έχει συνέδριο σε μια εβδομάδα από τώρα, όπου θα τεθούν όλα επί τάπητος σε ένα αμιγώς κομματικό πεδίο. Γι’ αυτό και αρκετοί βουλευτές επιφυλάχθηκαν χθες, αλλά θα τοποθετηθούν από βήματος του συνεδρίου, το οποίο όμως επίσης δεν αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα πεδίου αντιπαράθεσης.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε στο φινάλε του χθεσινού εξαώρου group therapy υπογράμμισε ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα γινόταν ένας τσακωμός, αποδίδοντας στους βουλευτές του ουσιαστικές και ευπρεπείς τοποθετήσεις.
Αυτή βέβαια είναι η μισή αλήθεια. Πριν τη συνεδρίαση είχε προηγηθεί εντατική «ζύμωση» με τους βουλευτές από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο και τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη Θανάση Νέζη και Μιχάλη Μπεκίρη. Επίσης βουλευτές που είχαν δημοσίως εκφράσει προβληματισμούς δεν «δυναμίτισαν» το κλίμα, ενώ και από τους «5» που συνυπέγραψαν την επιστολή στα «Νέα» στοχεύοντας το επιτελικό κράτος, την πιο ουσιαστική, αλλά αμιγώς πολιτική κριτική έκανε ο Ανδρέας Κατσανιώτης με αιχμές και για τον Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο.
Σημειωτέον, κανείς επίσης δεν αμφισβήτησε επί της αρχής το επιτελικό κράτος, παρά την ασκηθείσα κριτική. Και οι βουλευτές που πήραν τον λόγo υπογράμμισαν ότι στόχος τους είναι η βελτίωση της απόδοσης του επιτελικού κράτους, όχι η κατάργηση του. «Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Το βασικό καρφί εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του Νίκου Δένδια, φωτογραφίζοντας τον ευθέως και λέγοντας ότι κάποιοι πηγαίνουν εκεί που βρίζουν τη ΝΔ, ενώ όταν είναι να έρθουν στα κομματικά όργανα είναι έτοιμοι να πάνε και στη… Σελήνη.
Πέρα από την προσωπική αντιπαλότητα Γεωργιάδη-Δένδια, η κριτική του υπουργού Υγείας έγινε δεκτή με συγκατάνευση από πολλούς, από τη στιγμή που ο κ. Δένδιας απουσίασε σε ταξίδι στην Πορτογαλία. Συνεργάτες του λένε βεβαίως ότι το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο από καιρό και ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν να γίνει μια εβδομάδα πριν.
Οι υποστηρικτές της κριτικής του κ. Γεωργιάδη, όμως, επισημαίνουν ότι ο κ. Δένδιας απουσιάζει από όλα τα «δύσκολα» ορόσημα για την κυβέρνηση. Βέβαια, το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στο προσυνέδριο της ΝΔ για τα εθνικά θέματα, και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί.
Τα «σκάγια» όμως δεν πήραν μόνο τον κ. Δένδια. Αιχμές άφησαν εναντίον υπουργών που είτε δεν μιλάνε είτε μιλάνε μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θάνος Πλεύρης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Καιρίδης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μπάλα αφορούσε τουλάχιστον 3-4 προβεβλημένους κυβερνητικούς υπουργούς, άνδρες και γυναίκες, που είτε απέχουν από τον δημόσιο διάλογο είτε παρεμβαίνουν μόνο για θέματα του χαρτοφυλακίου τους και με θετικό τόνο.
«Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες. Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός. Κοινώς, αν δεν τρέξουν όλοι, τότε δεν θα βγουν και όλοι βουλευτές.
Οι 43 βουλευτές που έλαβαν τον λόγο μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λειτούργησαν ως χειροκροτητές. Έκαναν παρεμβάσεις για τον ρόλο των βουλευτών, για τη λειτουργία της κυβέρνησης και των υπουργών, για την ανάγκη να πέσουν άπαντες στη μάχη, αλλά και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που ήταν το κυρίως θέμα της συζήτησης. Ακόμα και οι πιο «σκληροί» όμως έμειναν εντός πλαισίου, εγείροντας με τη σειρά τους τους προβληματισμούς που έχουν. Η ΝΔ άλλωστε έχει συνέδριο σε μια εβδομάδα από τώρα, όπου θα τεθούν όλα επί τάπητος σε ένα αμιγώς κομματικό πεδίο. Γι’ αυτό και αρκετοί βουλευτές επιφυλάχθηκαν χθες, αλλά θα τοποθετηθούν από βήματος του συνεδρίου, το οποίο όμως επίσης δεν αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα πεδίου αντιπαράθεσης.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε στο φινάλε του χθεσινού εξαώρου group therapy υπογράμμισε ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα γινόταν ένας τσακωμός, αποδίδοντας στους βουλευτές του ουσιαστικές και ευπρεπείς τοποθετήσεις.
Αυτή βέβαια είναι η μισή αλήθεια. Πριν τη συνεδρίαση είχε προηγηθεί εντατική «ζύμωση» με τους βουλευτές από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο και τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη Θανάση Νέζη και Μιχάλη Μπεκίρη. Επίσης βουλευτές που είχαν δημοσίως εκφράσει προβληματισμούς δεν «δυναμίτισαν» το κλίμα, ενώ και από τους «5» που συνυπέγραψαν την επιστολή στα «Νέα» στοχεύοντας το επιτελικό κράτος, την πιο ουσιαστική, αλλά αμιγώς πολιτική κριτική έκανε ο Ανδρέας Κατσανιώτης με αιχμές και για τον Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο.
Σημειωτέον, κανείς επίσης δεν αμφισβήτησε επί της αρχής το επιτελικό κράτος, παρά την ασκηθείσα κριτική. Και οι βουλευτές που πήραν τον λόγo υπογράμμισαν ότι στόχος τους είναι η βελτίωση της απόδοσης του επιτελικού κράτους, όχι η κατάργηση του. «Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Οι υπουργοί «στον τάκο»Αν μια είδηση παρήχθη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν τα πυρά που δέχθηκαν οι «σιωπηροί» υπουργοί της κυβέρνησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τέλος να νομιμοποιεί την ασκηθείσα κριτική και να τονίζει ότι δεν «ιδρώνουν» όλοι οι υπουργοί τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Το βασικό καρφί εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του Νίκου Δένδια, φωτογραφίζοντας τον ευθέως και λέγοντας ότι κάποιοι πηγαίνουν εκεί που βρίζουν τη ΝΔ, ενώ όταν είναι να έρθουν στα κομματικά όργανα είναι έτοιμοι να πάνε και στη… Σελήνη.
Πέρα από την προσωπική αντιπαλότητα Γεωργιάδη-Δένδια, η κριτική του υπουργού Υγείας έγινε δεκτή με συγκατάνευση από πολλούς, από τη στιγμή που ο κ. Δένδιας απουσίασε σε ταξίδι στην Πορτογαλία. Συνεργάτες του λένε βεβαίως ότι το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο από καιρό και ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν να γίνει μια εβδομάδα πριν.
Οι υποστηρικτές της κριτικής του κ. Γεωργιάδη, όμως, επισημαίνουν ότι ο κ. Δένδιας απουσιάζει από όλα τα «δύσκολα» ορόσημα για την κυβέρνηση. Βέβαια, το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στο προσυνέδριο της ΝΔ για τα εθνικά θέματα, και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί.
Τα «σκάγια» όμως δεν πήραν μόνο τον κ. Δένδια. Αιχμές άφησαν εναντίον υπουργών που είτε δεν μιλάνε είτε μιλάνε μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θάνος Πλεύρης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Καιρίδης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μπάλα αφορούσε τουλάχιστον 3-4 προβεβλημένους κυβερνητικούς υπουργούς, άνδρες και γυναίκες, που είτε απέχουν από τον δημόσιο διάλογο είτε παρεμβαίνουν μόνο για θέματα του χαρτοφυλακίου τους και με θετικό τόνο.
Η φανέλα και ο νέος γραμματέαςΌπως και να έχει, αυτό που κατέστη σαφές είναι ότι ο κομματικός οργανισμός της ΝΔ πρέπει να τρέξει αρκετά ενόψει των εκλογών που μπορεί να γίνουν και σε λίγους μήνες από τώρα. Κοινώς, πρέπει άπαντες να «ιδρώσουν» τη φανέλα, όπως το είπε ο πρωθυπουργός.
«Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες. Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός. Κοινώς, αν δεν τρέξουν όλοι, τότε δεν θα βγουν και όλοι βουλευτές.
@protothema.gr ❗️ Μηνύματα για τους βουλευτές της ΝΔ όπως ότι πρέπει «να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια», κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους και τον τοξικό λόγο αλλά και παρουσίαση των προτάσεων της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση περιελάμβανε η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ◾️ Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός διεμήνυσε προς τους βουλευτές ότι «για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί» ενώ ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Κρίσιμο ρόλο στο εγχείρημα αυτό θα έχει και ο νέος γραμματέας που θα προκύψει από το συνέδριο. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κλίνει προς το να είναι εκ νέου βουλευτής, οπότε έχει καταρτιστεί μια σχετική shortlist.
Όποιος άκουσε χθες τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο να κάνει μια αναδρομή στην πορεία του εντός ΝΔ κατάλαβε τη φιλοδοξία. Ο κ. Στύλιος είναι πράγματι σε μια shortlist που περιλαμβάνει και άλλους βουλευτές με παρόμοια χαρακτηριστικά, κομματική διαδρομή και σχετική ευκολία επανεκλογής. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει την τελική του απόφαση τις επόμενες μέρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα