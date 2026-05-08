Το ένστικτο αυτοσυντήρησης «κάλμαρε» τους βουλευτές της ΝΔ: Τα καρφιά στους σιωπηλούς υπουργούς και το ίδρωμα της φανέλας

Κανείς δεν αμφισβήτησε επί της αρχής το επιτελικό κράτος - Ο πρωθυπουργός νομιμοποίησε την κριτική τονίζοντας ότι δεν «ιδρώνουν» όλοι οι υπουργοί τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό





Κρίσιμο ρόλο στο εγχείρημα αυτό θα έχει και ο νέος γραμματέας που θα προκύψει από το συνέδριο. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κλίνει προς το να είναι εκ νέου βουλευτής, οπότε έχει καταρτιστεί μια σχετική shortlist.



Όποιος άκουσε χθες τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο να κάνει μια αναδρομή στην πορεία του εντός ΝΔ κατάλαβε τη φιλοδοξία. Ο κ. Στύλιος είναι πράγματι σε μια shortlist που περιλαμβάνει και άλλους βουλευτές με παρόμοια χαρακτηριστικά, κομματική διαδρομή και σχετική ευκολία επανεκλογής. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει την τελική του απόφαση τις επόμενες μέρες.