Γεράκης στο protothema: Η ΝΔ πρέπει να στοχεύσει εκείνους που την ψήφισαν το 2023 - Η δεύτερη θέση και οι τάσεις για Τσίπρα, Καρυστιανού
Ο διευθύνων σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, αναλύει τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις και το εκλογικό σκηνικό στην Ελλάδα
Το εκλογικό σκηνικό που διαμορφώνεται καταγράφει στο Direct ο διευθύνων σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης. Μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη, αναλύει τη σημασία του πολέμου για την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, τις τάσεις και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για ΝΔ, αλλά και τα νέα δεδομένα από τα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.
«Οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την ασφάλεια», λέει ο Θωμάς Γεράκης. «Η ΝΔ ευνοείται από την κατάσταση, καθώς σε περιόδους κρίσης υπάρχει συσπείρωση γύρω από τη σημαία. Ωστόσο, η σκανδαλολογία και θέματα, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, τη φθείρουν και την κρατούν πίσω». Ο διευθύνων σύμβουλος της MARC επισήμανε ότι η ΝΔ παραμένει το πρώτο κόμμα και αυτή είναι μία από τις λιγοστές βεβαιότητες για το σκηνικό που διαμορφώνεται. «Η ΝΔ δεν αμφισβητείται στην πρώτη θέση. Κινείται σε μεγαλύτερες καταγραφές από το ποσοστό των ευρωεκλογών αλλά σε μικρότερες από τις προηγούμενες βουλευτικές. Έχει χάσει στην εκτίμηση, δέκα μονάδες από το 41%, καθώς τώρα είναι γύρω στο 30%. Για αυτές τις 10 μονάδες θα κάνει τις εκλογές». Και συνεχίζει: «Από αυτές τις 10 μονάδες που έχουν χαθεί ένα 3% πάει δεξιότερα, ένα 3% πάει αριστερότερα και το υπόλοιπο 4% είναι αναποφάσιστο. Χάνει επίσης σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και νέους. Αλλά στις εκλογές δεν θα απευθυνθεί σε αυτούς, αλλά πρέπει να κοιτάξει εκείνους που την ψήφισαν το 2023».
Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο Θωμάς Γεράκης σημειώνει: «Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει τη δυναμική να απειλήσει τη ΝΔ στην πρωτιά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δεύτερη θέση είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά μέχρι εκεί». «Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει σε ποσοστά, αλλά είναι δύσκολο να απειλήσει τη ΝΔ για την πρωτοκαθεδρία», αναφέρει, ενώ προσθέτει ότι θα επηρεαστεί και από την έλευση των νέων πολιτικών σχημάτων.
Για τα νέα κόμματα επισημαίνει ότι αναμένεται να παίξουν ρόλο, χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν την πρωτιά της ΝΔ. «Το ερωτηματικό είναι η δεύτερη θέση. ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καρυστιανού τη διεκδικούν». Ειδικά όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνει ότι η «δεξαμενή» της είναι φθίνουσα και με χαμηλή πιστότητα, ενώ αντιθέτως αυτοί που απαντούν ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα «είναι πιο μασίφ». Υπογραμμίζει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται το κόμμα της: «Η Καρυστιανού έχει δυσκολία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο κόσμος δεν θεωρεί το κόμμα της δεξιό, το βλέπει ως αντισυστημικό και αυτό επιτρέπει σε πολίτες από όλα τα φάσματα να συναντηθούν. Θα κάνει ζημιά σε κεντροδεξιά κόμματα αν πάει καλά».
