Μέιγουεδερ - Ζαμπίδης: Πρώτο face off στο Λας Βέγκας ενόψει του «Battle of the Legends» στην Αθήνα, δείτε βίντεο

«Ευκαιρία να ακονίσω τις δεξιότητές μου»

Σεβασμός, αλλά και αγωνιστική ένταση

Όποια κι αν είναι τελικά η τύχη εκείνου του αγώνα, δεν θα διεξαχθεί στο Sphere στις 19 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, καθώς ο χώρος έχει πλέον προγραμματιστεί να φιλοξενήσει συναυλία των Eagles την ίδια ημερομηνία.Ο Μέιγουεδερ δήλωσε ότι η αναμέτρηση με τον Ζαμπίδη αποτελεί «μια ευκαιρία για μένα να ακονίσω τις δεξιότητές μου για όσα έρχονται φέτος».Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, 45 ετών, είναι 18 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έγινε γνωστός διεθνώς κυρίως μέσα από την πορεία του στο K-1 MAX.Ο Έλληνας μαχητής, γνωστός στους φίλους των combat sports ως «Iron Mike», έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στο επιθετικό στιλ, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη των χτυπημάτων του.Η πρώτη κοινή παρουσία των δύο αθλητών επικεντρώθηκε κυρίως στα οργανωτικά στοιχεία του αγώνα και στον αμοιβαίο επαγγελματικό σεβασμό ανάμεσα στους δύο βετεράνους.Η ατμόσφαιρα ήταν εμφανώς πιο ήρεμη σε σχέση με τις έντονες προωθητικές περιόδους που χαρακτήρισαν προηγούμενες επαγγελματικές εμφανίσεις του Μέιγουεδερ, αν και αμφότεροι διατήρησαν ανταγωνιστική στάση.Ο Ζαμπίδης αναγνώρισε την τεχνική προσαρμογή που απαιτείται για τη μετάβαση σε ένα καθαρά πυγμαχικό περιβάλλον, εκφράζοντας ωστόσο εμπιστοσύνη στη φυσική του κατάσταση και στην ικανότητά του να πιέσει έναν κορυφαίο αμυντικό μαχητή.Παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι η αναμέτρηση μπορεί να συγκεντρώσει υψηλή τηλεθέαση, καθώς οι φίλοι των μαχητικών αθλημάτων εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το πώς θρυλικές μορφές προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε πιο προχωρημένο στάδιο της καριέρας τους.